Gomet’ a lancé en amont des 1ères Rencontres du vélo et des mobilités douces organisées le 14 octobre 2022, les cafés vélos. Un rendez-vous qui réunit des sympathisants, des militants associatifs, des citoyens, mais aussi des entreprises et des décideurs politiques et économiques, en résumé tous les acteurs impliqués dans les mobilités actives et durables à différentes échelles.



Lors de ces rendez-vous , il s’agit de créer et maintenir le lien entre les personnes engagées, partager des informations et proposer des contributions afin de renforcer la visibilité des actions mises en place sur la métropole Aix Marseille Provence et dans la région Sud. Le prochain café vélo aura lieu le 7 février de 11h à 12h en visio et aura pour thème la mobilité inclusive. À l’échelle territoire, où en sommes-nous de la pratique du vélo en fonction des quartiers et des publics ? Du savoir rouler à vélo dans les écoles ? Des dispositifs d’insertions professionnelles à travers la mobilité ?

Emmanuelle Marguet. Crédit DR.

Notre grand témoin sera Emmanuelle Marguet, animatrice du projet des Cités éducatives Marseille Littoral. Elle mène notamment des actions dans des écoles des quartiers nord et a initié un diagnostic territorial sur le vélo. Apprentissage du vélo et savoir rouler à vélo, pratiques, besoins et freins… Elle nous présentera l’état des lieux sur les quartiers nords qu’elle a réalisé en impliquant des associations, structures de proximité, partenaires institutionnels de la cité éducative.

Les Rencontres du vélo et des mobilités douces acte 2 qui auront lieu les 26 et 27 mai 2023, comprendront aussi un volet sur la mobilité sous le prisme de l’inclusion.

Liens utiles



> Suivre le café vélo en direct : le lien

> Vélo et mobilités sur Gomet’