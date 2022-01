Share on Facebook

Après plus de deux semaines de conflit, la grève des éboueurs à Marseille se poursuit sur le terrain (3135 tonnes d’ordures dans les rues vendredi 28 janvier) comme au niveau judiciaire. Le tribunal administratif saisi en référé par la métropole a rendu son arrêté samedi 29 janvier :

« Il est ordonné au syndicat Force Ouvrière et à tous les occupants de son chef, de libérer, sans délai, le centre de transfert des déchets sud situé boulevard Bonnefoy à Marseille (13010), le garage Rabatau situé boulevard des Aciéries à Marseille (13010), les locaux du « secteur 8eme » situé avenue Viton à Marseille (13009), les locaux du « secteur 6eme » situés traverse Mardirossian à Marseille (13015), le garage Cabucelle situé traverse Mardirossian à

Marseille (13015) et le centre de transfert des déchets nord situé chemin de la commanderie à Marseille (13015), sous astreinte de 250 euros par jour de retard, par site bloqué et pour chaque personne bloquant ces sites. »

Grève des poubelles à Marseille : « La métropole Aix-Marseille-Provence pourra requérir le concours de la force publique. » Tribunal administratif

Le blocage des centres par le syndicat FO empêche les agents non grévistes d’effectuer la collecte des poubelles dénonce la Métropole. Le référé du tribunal administratif ajouté que « faute pour les intéressés de libérer les lieux sans délai, la métropole Aix-Marseille-Provence pourra requérir le concours de la force publique. »

Plage de Borély dimanche matin (Crédit DR)

Durant le week-end, la Métropole a organisé plusieurs opérations préventives de protection du littoral afin d’anticiper l’épisode de vent violent annoncé à Marseille, qui menaçait de pousser les détritus vers la mer.

Des tournées supplémentaires ont été effectuées pour nettoyer et remettre en état le littoral Marseillais et réduire ainsi le risque d’envol de déchets en mer

Des équipes de la Métropole resteront en alerte tout le week-end pour intervenir

Des filets ont également été installés le long de l’Huveaune, par précaution, afin d’éviter au maximum tout débordement éventuel dans la rade de Marseille (Source : métropole Aix Marseille Provence).

Ce lundi 31 janvier, un bataillon d’agents métropolitains de la propreté est déployé sur le littoral.

Selon le dernier décompte de la Métropole Aix Marseille Provence daté de vendredi, le nombre d’agents grévistes n’était que de 43 mais l’institution dénombrait 216 agents absents (agents malades ou vulnérables). Les secteurs les plus impactés étaient les 1er, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e et 13e arrondissements de Marseille ainsi que les communes d’Allauch et de Plan-de-Cuques.

Des caissons provisoires ont été disposés dans la ville pour faire face à cette énième grève des poubelles (3e mouvement depuis septembre 2021). On peut les retrouver sur la carte mis en place par la Métropole.

Document source : l’ordonnance en référé du tribunal administratif

