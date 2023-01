C’est un coup de projecteur qui n’arrive qu’une fois. Jean-Gabriel Yung, fondateur de Humans and drones (Saint-Cannat), et Amel Khemissi, la présidente de Callisis (Marseille), ont chacun présenté leur société sur le plateau de « Qui veut être mon associé ? », programme de la chaîne M6, dans l’épisode du 20 janvier. Pendant plusieurs minutes, les deux entrepreneurs ont défendu leur projet avec pour objectif de prendre un maximum de conseils, et surtout de lever des fonds auprès d’un jury composé d’investisseurs chevronnés. Leur prestation a été diffusée dans l’émission du mercredi 11 Janvier.

La start-up Callisis, nous explique Amel Khemissi, s’inscrit dans le marché la location de courte durée. Elle transforme des locaux commerciaux en appartements touristiques meublés. La solution s’adresse aux propriétaires de biens commerciaux, ou aux investisseurs, et vise à augmenter la rentabilité de l’investissement des locaux loués. Callisis veut convaincre les “anti-AirBnB” avec un fort impact social. L’entreprise dédie en effet 30% des locaux transformés aux femmes victimes de violences domestiques. La jeune société, fondée en 2021, projette d’ici trois ans d’atteindre 3,6 millions d’euros de chiffre d’affaires.



Amel Khemissi a proposé aux cinq business angels mobilisés par M6 d’intégrer le capital de sa société à hauteur de 180 000 euros, en échange de 18% des parts. À l’issue de son passage, le fondateur de Feed, Anthony Bourbon, convaincu par le projet, a intégré le capital de Callisis en mobilisant la somme demandée contre 25% des parts – ce qui diminue légèrement la valorisation initiale. « C’est une boîte qui va durer sur le long terme », s’est justifié l’entrepreneur à succès, fier de son deal.

Anthony Bourbon (crédit : capture M6)

Humans and Drones n’a pas convaincu les business angels

Le second entrepreneur local n’a malheureusement pas connu le même succès qu’Amel Khemissi. Le patron de la start up, Humans and drones, Jean-Gabriel Yung, a défendu « une autre vision du tourisme » devant le jury. Fondée en 2018, et implantée à Saint-Cannat, près d’Aix-en-Provence, sa société propose des prestations de visites guidées touristiques, aériennes et immersives. Les images filmées à l’aide d’un drone sont ainsi retransmises au sol via des casques VR. De quoi prendre de la hauteur lorsqu’on visite une ville, ou un site remarquable.



Jean-Gabriel Yung a proposé aux business angels 15% du capital de Humans and drones, en échange de 100 000 euros. Mais son produit n’a pas fait mouche auprès des membres du jury. Aucun d’entre eux n’a souhaité s’engager dans le projet. « Je préfère me balader dans Marseille réellement que virtuellement », a commenté Delphine André, la présidente du groupe Charles André (GCA). Un coup dur pour le jeune entrepreneur, qui n’a d’ailleurs pas caché sa déception devant les caméras de M6, à l’issue de sa présentation. « Ils auraient pu détecter des opportunités sur le marché ». Jean-Gabriel Yung repart toutefois du plateau avec de précieux conseils, et de nouvelles perspectives pour son entreprise.

Jean-Gabriel Yung, fondateur de Human and drones, sur le plateau de “Qui veut être mon associé ?” (crédit : M6)

Liens utiles :



> Visionner l’épisode en replay sur 6play

> Notre actualité Com et Médias