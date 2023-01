Lors de ses vœux à la presse le 27 janvier, Jean-Luc Chauvin, le président de la Chambre de commerce et d’industrie Aix-Marseille Provence (CCIAMP) a exprimé sa vision du territoire pour 2023. Ses priorités s’articulent autour du développement des mobilités, de l’évaluation du foncier et de l’innovation. Pour l’élu, le grand port-maritime de Marseille (GPMM) peut être « une locomotive » et doit « regagner sa place » de premier port de France. Côté entreprises, Jean-Luc Chauvin estime que le technopôle de l’Arbois a le potentiel de positionner le territoire comme « cleantech nation » et les mobilités doivent être développées pour favoriser l’emploi. Autour de ces questions, la CCIAMP continue de fédérer 134 000 entreprises dont des commerçants pour « redynamiser » les centres-villes des communes.

Jean-Luc Chauvin se penche également sur le berceau du projet de création d’une « grande cité judiciaire », annoncé par le ministre de la Justice, Éric Dupont-Moretti en février 2022 à Marseille. Actuellement, le système judiciaire marseillais est morcelé sur plusieurs sites autour du tribunal judicaire de Marseille (6e). L’État souhaite rassembler les professionnels de la justice dans un seul et unique bâtiment de 40 000 m2.

Ancien bâtonnier, Jean-Raphaël Fernandez (gauche) et Mathieu Jacquier, le bâtonnier (droite)

Jean-Luc Chauvin s’inquiète en revanche du choix du futur emplacement de cette cité, s’il est excentré du poumon économique de Marseille. Ce déménagement impliquerait les départs des professionnels de la Justice qui « génèrent une activité importante dans et vitale pour le centre-ville », écrit l’élu dans une missive envoyée en décembre 2022 à la Première Ministre, Élisabeth Borne.

Dans sa lettre, le président de la CCIAMP propose à l’ancienne ministre du Travail de « réaliser toutes les études d’impact économique » pour « éviter un choix hâtif qui pourrait s’avérer fatal pour le centre-ville menacé de paupérisation. » Le bâtonnier du barreau de Marseille, Maître Mathieu Jacquier, épaule déjà la CCI pour mener à bien ces études.

Liens utiles :



> Aix : le ministère de la Justice rachète le couvent des Prêcheurs

> Suivre l’actualité des actions de la CCIAMP