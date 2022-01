Share on Facebook

La crise des poubelles reprend de plus belle à Marseille. Après bientôt deux semaines de conflit, la Métropole Aix-Marseille Provence piétine. Elle vient d’attaquer FO en justice et demande une nouvelle réquisition des agents grévistes. Pendant ce temps, la colère des habitants ne cesse de grimper devant les tas d’immondices qui jonchent les rues du centre-ville. Face à ce triste spectacle, plusieurs associations marseillaises tentent de rassembler les citoyens en organisant des ramassages un peu partout dans la ville. Conscientes que ces opérations symboliques ne peuvent pas compenser les conséquences de l’interruption de la collecte des déchets, elles veulent frapper plus fort.

Un point sur la situation au 26 janvier – source Métropole AMP



• 20 agents de la collecte sont en grève

• 214 agents sont officiellement en "arrêt maladie"

• 3000 tonnes de déchets non ramassées dans les rues

• Marseille, Plan-de-Cuques et Allauch très touchées







« le recours à des vacations privées, pour compenser l'absence de certains agents en maladie »



• 20 agents de la collecte sont en grève

• 214 agents sont officiellement en “arrêt maladie”

• 3000 tonnes de déchets non ramassées dans les rues

• Marseille, Plan-de-Cuques et Allauch très touchées

Une lettre ouverte à Martine Vassal

Sur les réseaux sociaux, plusieurs pétitions ont été lancées ces derniers jours. L’une d’entre elles, initiée par l’association 1 déchet par jour, se présente sous la forme d’une lettre ouverte à Martine Vassal, la présidente LR de la Métropole. Émargées par de nombreux acteurs engagés pour l’environnement (Clean my calanques, Marseille poubelle la vie, projet Azur…), elle vient de franchir la barre des 4600 signatures en six jours. « Les conditions d’un écocide sont en train de se remettre en place », alerte le courrier. Cette fois, les associatifs réclament « plus qu’un tweet », de la part des acteurs politiques du territoire. Même démarche pour la page Facebook Poubelle la vie, qui a lancé sa propre pétition (2300 signatures). Elle réclame des assises de la propreté. Depuis octobre, une cinquantaine de tonnes de déchets ont été déversés dans la mer, « pour 15-20 tonnes ramassées », estiment les collectifs environnementaux.

On a rendez-vous avec plusieurs personnes dans les jours qui viennent (…) il va y avoir des signataires d’envergure issus de l’art, de la politique et du sport. Source proche du collectif 1 déchet par jour

Devenu viral, l’appel des acteurs bénévoles engagés pour la nature a été entendu. Il est relayé depuis plusieurs jours par des élus de premier plan. « Comme le propose les associations environnementales de la ville, organisons des États généraux de la propreté avec l’ensemble des acteurs et des collectivités pour sortir de l’impasse dans laquelle nous enferme la Métropole », reprend l’adjoint au maire de Marseille, Sébastien Barles (EELV), dans un communiqué du 26 janvier. D’autres personnalités montrent leur intérêt pour les revendications des différentes pétitions en ligne. « On a rendez-vous avec plusieurs personnes dans les jours qui viennent, nous indique une source proche du collectif 1 déchet par jour, il va y avoir des signataires d’envergure issus de l’art, de la politique et du sport ». Le collectif d’associations souhaite rédiger « une sorte de charte » pour éviter que des récupérations politiques ne viennent enrayer l’élan associatif tout juste engagé.

