En visite à Marseille, la ministre de la Mer Annick Girardin a rendu visite à l’association « Marseille Capitale de la Mer », pour évoquer l’instauration d’un label « Capital européenne de la mer », que Marseille pourrait éventuellement briguer dès 2024. Un souhait porté en premier lieu par l’association et soutenu par Emmanuel Macron lors de sa venue à Marseille en septembre dernier. Avant de passer à l’étape européenne, la ministre a soufflé l’idée d’un premier label au niveau méditerranéen dès 2023, afin de donner du poids à la candidature de Marseille pour 2024.

« En cette période de présidence française de l’Union européenne, il peut être délicat de pousser une ville française comme première capitale. Nous avons un devoir de neutralité européenne. De plus, la démarche européenne prend plus de temps et doit se structurer. C’est pourquoi l’idée d’impulser cela au niveau méditerranéen dans un premier temps permettrait de créer une dynamique, de se préparer à un événement européen dans un second temps. C’est en se donnant des échéanciers que nous garderons la dynamique », précise Annick Girardin.

Un message entendu par l’association, qui espère rencontrer de potentiels partenaires étatiques, institutionnels ou associations français ou de pays voisins pour mettre en marche ce projet à l’occasion du forum des mondes méditerranéens qui se tiendra au Parc Chanot les 7 et 8 février prochains. Emmanuel Macron est attendu pour l’ouverture de l’événement.

