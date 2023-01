Pour cette nouvelle émission, Planète Locale, programme diffusé sur BFM Marseille Provence, avec Gomet’ en partenaire, donne la parole à Pauline Canali. La fondatrice de la joaillerie arlésienne Aupiho nous présente en plateau quelques unes de ses créations : des colliers, des bagues et des bracelets conçus à partir d’or recyclé. Une ressource récupérée sur d’anciens téléphones, pièces informatiques ou d’autres bijoux, puis fondue, avant d’être rachetée. Pauline Canali commente par ailleurs les nouvelles tendances “durables” du secteur mode. L’entretien est animé par Sophie Hébrard (BFM Marseille) et Rémi Liogier de Gomet’.

Le rose “saumon”, obtenu à partir de racines de Garance

Dans la rubrique “actualité de la semaine”, on parle du lancement de la Convention des entreprises pour le climat (CEC) Provence Corse. Sa mission : « inciter les entreprises à repenser leur modèle économique dans le cadre des limites planétaires », indique le tandem Fanny Morelle et Mélanie Jeanneret, co-organisatrices du projet régional. Près de 66 structures locales se sont portées volontaires pour assister aux six sessions prévues par la CEC. En fin d’émission, Rémi Liogier présente l’objet de la semaine. Il s’agit d’in t-shirt en coton bio et coloré à Marseille par le spécialiste local de la teinture végétale pour textile : la marque marseillaise Bombo. Elle propose quatre couleurs, dont le rose “saumon”, obtenu à partir de racines de Garance.

Liens utiles :



> Les dernières émissions Planète Locale

> Consultez le Guide l’élu éco-responsable réalisé par Gomet’

> Le supplément thématique Biodiversité de Gomet’

> L’actualité du Geres dans les archives de Gomet’