Transports, écoles, sécurité, biodiversité… Le programme d’Emmanuel Macron pour ses trois jours à Marseille s’annonce chargé. Il est attendu comme le messie par la classe politique locale qui espère voir les milliards pleuvoir sur la ville. Le maire de Marseille Benoît Payan compte tout d’abord sur un « soutien conséquent de l’Etat » pour rénover les 472 écoles de la municipalité.

Un soutien au grand plan écoles de la Ville de Marseille

Au micro de la matinale de BFMTV le 31 août, il rappelle leur état catastrophique « avec des rats dans les classes et de l’amiante dans certaines infirmeries ». Aussi, l’édile promet un grand chantier de 1,2 milliard d’euros pour rénover les écoles marseillaises dans lequel l’Etat devrait apporter « une partie de l’enveloppe », indique-t-il sans préciser le montant de la participation exacte. « La plus grande opération de rénovation foncière du pays », selon Benoît Payan, devrait être portée par un établissement public dédié « à l’image de la SPLA-IN qui a été créée pour lutter contre l’habitat indigne », confie la première adjointe Michèle Rubirola interrogée par Gomet’. « C’est ce qui se dessine », confirme la députée LREM de la 5e circonscription des Bouches-du-Rhône Cathy Racon-Bouzon. Pour son homologue de la 2e circonscription, Claire Pitollat, « la rénovation des bâtiments, c’est bien mais ça ne suffit pas. Il faut aussi régler le problème des grèves à répétition, du manque de personnel… », estime-t-elle.

Le lancement d’un établissement public des transports métropolitains

Du côté de la Métropole, Emmanuel Macron est surtout attendu sur le dossier des transports. « J’attends avec impatience ses annonces sur l’attractivité et la mobilité qui demeurent le plus grand défi de notre territoire », commente la présidente d’Aix-Marseille Provence Martine Vassal. Ici encore, un établissement public associant Etat et collectivités doit être annoncé pour porter les projets. « Une structure qui rassemble tous les participants me semble une bonne solution pour avancer », selon Jean-Pierre Serrus, le maire LREM de La Roque d’Anthéron et ancien vice-président mobilité de la Métropole. Reste à connaître les moyens mis en œuvre par l’Etat : « Pour le moment, nous n’avons pas les détails et j’attends de voir ce que le Président va exactement nous dire », souligne-t-il. Si la compétence des transports appartient à la Métropole, le maire de Marseille espère également beaucoup des engagements du Président de la République dans le domaine. Une extension du métro par exemple : « Il n’existe que deux lignes pour une ville qui fait deux fois et demi la taille de Paris (…) Rien ne s’est fait depuis un demi siècle alors que certains quartiers restent inaccessibles. L’Etat ne peut pas faire comme si ça n’existait pas », lâche-t-il.

« C’est la qualité de vie de tous les habitants qui est dégradée par le manque de transports à Marseille » Jean-Pierre Serrus

Et Jean-Pierre Serrus d’élargir le problème à l’ensemble de la métropole : « C’est la qualité de vie de tous les habitants qui est dégradée par le manque de transports à Marseille comme dans tout le territoire. On est en déficit de moyens lourds mais aussi d’intermodalité pour une desserte plus fine. Il faut une approche globale y intégrant aussi les modes doux », explique-t-il.