La Direction régionale des affaires culturelles Provence Alpes Côte d’Azur (Drac Paca) annonce avec « grande tristesse » le décès soudain à l’âge de 50 ans d’Hélène Lorson survenu le vendredi 5 janvier 2024.

Conseillère action culturelle et territoriale en charge des Bouches-du-Rhône à la Drac Paca, femme d’engagement, diplômée de l’IEP de Grenoble (1995), Hélène Lorson « s’appuyait sur une capacité d’analyse fine et sur un sens relationnel inné lui permettant de susciter l’adhésion de tous nos partenaires culturels » souligne le ministère de la Culture. Tout au long de sa carrière, à l’Éducation nationale comme au ministère de la Culture, son engagement a été constant avec toujours le même souci d’exigence. Nous conserverons en mémoire sa joie de vivre, sa générosité et sa disponibilité indéfectible ».

Un hommage sera rendu à Hélène Lorson par ses collègues et amis en région Provence Alpes cote d’Azur à une date ultérieure. La cérémonie civile des obsèques aura lieu le jeudi 11 janvier 2024 à 16 heures 30 à l’adresse suivante au crématorium d’Amiens Métropole.