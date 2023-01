Le baromètre des villes et villages marchables est une initiative lancée en 2021 proposant aux piétons de communes françaises de répondre à un questionnaire chaque année afin d’évaluer la qualité des aménagements piétons. Près de 70 000 piétons avaient déjà participé à son édition 2021, ce qui a permis d’évaluer 200 villes. L’objectif de cette étude est de déceler les besoins et attentes des piétons afin de trouver des pistes d’améliorations, de publier un palmarès des villes et villages « marchables » en attribuant une note à chaque commune évaluée, et de mobiliser les élus en charge des politiques de mobilités.

Illustration du baromètre. (Crédit : DR)

Le baromètre a été lancé avec le soutien de l’Ademe, des ministères de l’Ecologie, des Sports et des Transports par le collectif Place aux piétons, qui rassemble la FFRandonnée, Rue de l’Avenir, 60 Millions de piétons et le Club des villes et territoires cyclables et marchables.

Cette année, les piétons ont jusqu’au 1er février pour compléter le questionnaire en ligne, qui prend une quinzaine de minutes. Il comptabilise pour l’instant près de 20 000 participations, dont 847 dans les Bouches-du-Rhône, 554 à Marseille et 685 à Paris. Chaque piéton peut répondre pour plusieurs communes, par exemple pour son lieu de résidence, son lieu de vacances et son lieu de travail.

Capture d’écran du questionnaire. (Crédit : Lisa Défossez)

Villes marchables : une étude complète

Le questionnaire prend de nombreux indicateurs en compte : il interroge sur le partage de l’espace public, les aménagements, le confort et la sécurité des déplacements des piétons dans les communes françaises. Des questions sont posées aux répondants sur leurs habitudes et la fréquence de leurs déplacements à pied, ainsi que leur nature : déplacements utilitaires pour aller au travail ou encore faire les courses ou déplacements pour le plaisir.

Le questionnaire explore ensuite sur le ressenti général des piétons, la qualité de l’agencement de la voirie dans leur commune, la fréquences des conflits entre piétons et cyclistes… Il s’intéresse également à la sécurité en interrogant sur la cohabitation entre piétons et véhicules motorisés et sur les déplacements des personnes à mobilité réduite, des enfants et des personnes âgées.

Le confort des déplacements à pied est aussi questionné : les trottoirs sont-ils assez larges ? Bien entretenus ? Des solutions adaptées sont-elles proposées pendant les périodes de travaux ? Les espaces piétons sont-ils convenablement éclairés ?

Le questionnaire interroge finalement sur la politique de la commune et si elle donne de l’importance aux piétons en étant à leur écoute et en proposant par exemple des itinéraires de marche. Les piétons répondants peuvent finir de compléter le sondage en parlant de l’endroit le plus problématique ou le plus agréable pour les piétons dans leur commune, ainsi qu’en suggérant les critères les plus importants pour améliorer l’usage de la marche dans leur commune selon eux.

Capture d’écran du questionnaire. (Crédit : Lisa Défossez)

