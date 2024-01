Share on Facebook

Share on Twitter

Stanislas Bernard, fondateur de Twenty First Capital en 2011 est l’un des précurseurs de l’investissement dans le développement durable. Il a par exemple lancé l’un des premiers fonds de private equity investi dans les énergies renouvelables pour financer les éoliennes ou les panneaux solaires. Il était l’un des intervenants lors des premières Rencontres de la finance verte et solidaire organisées par Gomet’ le 24 novembre dernier à Marseille et s’est exprimé sur le plateau média, interrogé par le journaliste Rémi Baldy.

Stanislas Bernard considère notamment que l’immobilier est un secteur essentiel pour préserver la planète car le bâtiment consomme 40% de l’énergie en France produit 25% des gaz à effet de serre souligne-t-il. Twenty First Capital s’est donc investi en lançant des fonds à haute qualité environnementale sur ce thème dès 2014. Cette activité représente désormais deux milliards d’euros sous gestion sur les trois milliards gérés par Twenty First Capital.

Lien utile :

Le private equity, « point de bascule » de la finance verte et solidaire