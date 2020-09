Share on Facebook

En ce mois de septembre, la rédaction de Gomet’ a interrogé les décideurs du territoire pour connaître leur état d’esprit. Nous les avons rencontrés sur notre plateau installé au Forum des entrepreneurs organisé par l’UPE 13 vendredi 4 septembre à Marseille. L’architecte Renaud Tarrazi, patron fondateur de l’agence Map, revient pour Gomet’ sur les difficultés rencontrées dans le secteur de l’immobilier.

Durant le confinement les chantiers se sont logiquement arrêtés, un coup dur pour l’immobilier qui a subi en plus l’attentisme lié aux élections municipales. Des élections attendues avec impatience car ce sont les élus qui prennent les décisions. L’architecte revient sur le plan de relance mis en place par le gouvernement et l’importance des entrepreneurs qui jouent un rôle clé dans la relance de l’économie. En particulier lesecteur du bâtiment et de l’immobilier.

Malgré des signaux inquiétants relayés par la Fédération des promoteurs immobiliers, Renaud Tarrazi veut rester optimiste et constate même un joli rebond des affaires pour l’agence Map. Son leitmotiv en cette rentrée : «Rester prudent mais surtout ne pas avoir peur ! »

Propos recueillis par Christian Apothéloz et Mathieu Marais.

