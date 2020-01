Le Club Top 20 qui fédère 53 grandes entreprises de la métropole annonce le lancement d’un concours de start-up baptisé My Med. Il cible les innovations en faveur de la protection du littoral et de la Méditerranée.

« Le littoral de la métropole d’Aix-Marseille-Provence concentre des enjeux économiques, écologiques et sociaux majeurs et contribue fortement à l’attractivité du territoire observe le Top 20 présidé aujourd’hui par le patron de Voyage Privé Denis Philipon. Or en raison du « changement climatique, une grande partie des côtes est aujourd’hui soumise à l’érosion. Les activités développées sur le littoral, fragilisent parfois les écosystèmes et les espèces » s‘inquiète l’association.

Cent start-up et 5 défis

D’où l’idée de s’engager pour la protection du littoral et de la Méditerranée à travers le concours de start-up My Med qui sera officiellement défilé le 6 février. Plus d’une centaine de start-up pourront concourir dans le cadre de 5 défis pour proposer leurs solutions et leurs innovations en faveur de la protection de la Méditerranée et du littoral. En juin 2020 les lauréats seront dotés et accompagnés par les grandes entreprises membres du Top 20.

Lien utile :

> La sortie du nouveau supplément de Gomet’ : Le Digest Villes durables et climat