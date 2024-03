Ce vendredi 1er mars se déroule la finale du défi d’innovation de Polytech Marseille : le challenge Polytech’innov. Du 26 février au 1er mars les élèves ingénieurs se retrouvaient pour participer à la troisième édition de ce business game. « Ils avaient une semaine pour acquérir et développer une compétence essentielle pour le métier d’ingénieur, l’entrepreneuriat » annonce Romain Laffont, le directeur et ancien étudiant de l’école Polytech Marseille. Drones, applications, brassards et pétanque connectés, autant de projets atypiques qu’innovants, les projets finalistes sont présentés dans un amphi Néel plein à craquer.

Les valeurs de la promotion : respect, solidarité, honnêteté

L’animateur et organisateur de l’évènement, Jean-Luc Tholozan, chargé de mission Entrepreneuriat au sein d’Aix-Marseille Université rappelle les règles de la finale : des pitch de cinq minutes maximum devant un jurys d’experts. En lien avec le thème « Toujours mieux grandir, vivre et s’épanouir à Marseille » chaque projet doit intégrer quatre figures imposées :

Anticiper et optimiser le bilan carbone de la solution;

Intégrer une ou plusieurs innovation technologiques;

Proposer une solution qui profite au plus grand nombre;

Incarner les valeurs de la promotion 2027 (respect, solidarité, honnêteté);



Grande finale du challenge Polytech’Innov vendredi 1er mars 2024 dans l’amphi Néel de Polytech Marseille (Crédit Gomet’)

Studéco, « Un projet qui a des valeurs et qui répond à des problématiques marseillaises »

Sept équipes (Studéco, Beachguard, VigilAir, E-boule, Aidview, Bumpower, Novavia) ont été sélectionnées parmi les 67 en lice. Le jury écoute avec attention puis interroge les porteurs de projets. Pierre Joubert, le directeur du fonds d’investissement régional Région Sud Investissement se montre élogieux « sur la qualité des dossiers présentés qui sont très complets. »

Le jury de la grande finale du challenge Polytech’Innov vendredi 1er mars 2024 dans l’amphi Néel de Polytech Marseille avec, au premier plan, Stephan Antaramian (BNP Paribas), Pierre Joubert (Région sud Investissement) et Marie Laure-Guidi (Marseille(s), Ioda Consulting). Crédit Gomet’

C’est sous de retentissants roulements de tambour que l’équipe numéro 5, Studéco est annoncée grande gagnante du challenge Polytech’innov par Emmanuelle Charafe-Jauffret, vice-présidente de la Métropole d’Aix-Marseille Provence en charge de la Santé et de l’Innovation. Le projet d’application vise à réduire le gaspillage alimentaire et permettre la livraison à moindre coût de denrées alimentaires à destination de la jeunesse marseillaise. Ses membres sont tous récompensés d’une carte cadeau d’une valeur de 300 euros. « Un projet qui a des valeurs, qui répond à des problématiques marseillaises. C’est aussi un projet qui nous montre que l’économie sociale et solidaire cela a du sens sur notre territoire » félicite Aurélie Biancarelli, l’adjointe au maire de Marseille. Marie-Laure Guidi, une autre membre du collectif Marseille(S) et membre du jury est également enthousiaste.

L’équipe gagnante du 1er prix du challenge Polytech’Innov avec Aurélie Biancarelli (Ville de Marseille) et Marie-Laure Guidi (Collectif Marseille(s))



L’un des membres de l’équipe gagnante témoigne de l’importance du moment pour lui : « Pour nous, les étudiants étrangers, des fois ça n’est pas facile, on a besoin de motivation et de courage, ce qui se passe aujourd’hui va rester dans ma mémoire pour une longue durée ».

Les autres gagnants sont Bumpower (l’énergie sous vos pneus) et Novavia (enrobés clairs, chaleur légère). Une mention coup de cœur est attribuée à l’équipe 31, et son projet E-boule, le projet de pétanque connectée avec son application de mesure des distances entre les boules. L’équipe au slogan « J’ai pas mes boules, j’ai E-boule » séduit pour sa proximité avec la thématique imposée, celle de Marseille.

Pitch de l’équipe présentant le projet de boules de pétanque connectées “e-boule” sur la scène du challenge Polytech’Innov 2024 (Crédit Gomet’)

Le témoignage inspirant d’Ara Khatchadourian

La salle profite également du discours motivant d’Ara Khatchadourian, bijoutier et sportif de l’extrême qui peut se vanter d’avoir escaladé l’Everest et le Kilimandjaro, relié, grâce à l’équivalent d’un marathon quotidien, Marseille à Erevan, capitale de l’Arménie. En 2023, Ara a aussi rejoint Beyrouth au Liban depuis Marseille, à la rame. « Il y a 365 jours par an, 24 heures dans une journée. Quand on pratique une activité deux heures par jour, tous les jours, on devient très bon. Quand on la pratique six heures par jour, on devient un champion » lance le franco-arménien qui souligne devant les étudiants le besoin de toujours rester motivé et acharné dans le travail, quel qu’il soit.

Durant cette semaine, les quelque 350 ingénieurs en herbe (toutes les premières années de Polytech), représentants neuf diplômes d’ingénieurs (biotechnologie, génie biomédical, génie civil, génie industriel et informatique, informatique, matériaux, mécanique énergétique, microélectronique et télécommunication et systèmes numériques) avaient pour mission de développer un projet de création d’entreprise, guidés par 90 professionnels qui les ont aidé à concrétiser leurs idées novatrices.

Le résultat est probant et fait sens. Romain Laffont se félicite de l’organisation de l’événement labellisé Synergies AMU Entreprises (SAE), des idées et des valeurs portées. « Nous sommes fiers de l’ancrage de Polytech Marseille dans sa ville.»

