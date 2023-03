David Hockney, l’un des artistes britanniques les plus connus dans le monde, et l’un des plus prolixes, est exposé à Aix-en-Provence, dans le très beau Musée Granet. La rétrospective du peintre, aujourd’hui âgé de 85 ans est organisée en partenariat avec la Tate Gallery de Londres, du 28 janvier au 28 mai 2023 sur plus de 700 m2.

De quoi disposer d’une vision conséquente du peintre né à Bradford eau Royaume Uni en 1937. En neuf sections retraçant sa carrière du milieu des années 1950 à aujourd’hui, les œuvres présentées dans cette exposition proviennent donc principalement de la collection de la Tate mais aussi de collections particulières. « Celles-ci illustrent le parcours unique de David Hockney grâce aux nombreuses façons dont il a interrogé la nature, ce qui nous entoure et la représentation de ses créations d’étudiant prometteur, jusqu’à ses chefs-d’oeuvre reconnus comme ceux d’un des plus grands artistes vivant » observe le musée aixois.

A bigger cards player (Galerie Lelong & Co- David Hockney)

Les raisons de la popularité mondiale de David Hockney sont nombreuses. Tant sa biographie d’artiste britannique homosexuel que ses choix artistiques puisant dans l’imaginaire populaire tout en recherchant la rigueur et le classique des grands maîtres de la peinture, nourrissent son oeuvre. Ses voyages, son goût pour la couleur ont fait de David Hockney un maître régnant sur près d’un siècle de peinture et d’art moderne. « Il s’est toujours montré avant-gardiste et audacieux en remettant en question notre perception du monde. Il a également mis en avant dans ses œuvres la multiplicité des possibilités dans les domaines traditionnels de la peinture, de la gravure et du dessin, mais aussi dans son utilisation plus contemporaine de la photographie et des technologies numériques » observe judicieusement l’équipe du Musée Granet dans sa présentation de l’exposition. Le commissariat de celle-ci est assuré par Helen Little, le commissaire scientifique par Bruno Ely, conservateur en chef et directeur de Granet et Paméla Grimaud, conservatrice, responsable du pôle conservation et recherche.

Caifornia Dreamin : plongeon à la piscine Yves Blanc en hommage aux piscines de David Hockney



De nombreux événements et activités sont organisés. Découvrez-les sur le site de la Ville d’Aix. A noter lundi 6 mars, de 19h à 21h, une séance particulière à la piscine… Car David Hockney est immédiatement associé à une série de piscines peintes à partir de 1964 lorsqu’il se trouve à Los Angeles. Le musée Granet et la Métropole Aix-Marseille vous invitent à vous plonger dans la piscine Yves Blanc à Aix-en-Provence le temps d’une soirée aquagym mettant à l’honneur l’artiste britannique et son travail sur la Californie. Palmiers, ciel bleu et musique seront au rendez-vous ! Renseignements.

David Hockney “Lithographic Water Made of Lines, Crayon and Two Blue Washes Without Green Wash” 1980 Lithograph in 6 colors A.P. I 29 3/4 x 34 1/2″ © David Hockney / Tyler Graphics Ltd. Collection The David Hockney Foundation

Aix-en-Provence est la dernière étape de l’itinérance de l’exosition ayant conduit l’expo David Hockney aux Palais des Beaux-Arts (Bozar) de Bruxelles (Belgique) à l’automne 2021, au Kunstforum de Vienne (Autriche) au printemps 2022 et au Kunstmuseum de Lucerne (Suisse) à l’automne 2022. Il n’y aura plus de séance de rattrapage avec Aix. On plonge !

Horaires. Du 28 janvier au 31 mars 2023, du mardi au dimanche, de 12h à 18h. Du 1er avril au 28 mai 2023, du mardi au dimanche, de 10h à 18h. Nocturnes les 30 mars et 13 mai de 19h à minuit. Fermeture hebdomadaire le lundi. Musée fermé le 1er mai. Tarifs. Tarif plein : 11 € .Tarif réduit : 9 €. Gratuité : moins de 18 ans, étudiants de moins de 26 ans



