Du 26 février au 1er mars 2024, Polytech Marseille organise, à travers le challenge Polytech’innov une semaine de sensibilisation à l’innovation et à la création d’entreprise pour tous les élèves de 1e année du cycle ingénieur (350 élèves), toutes spécialités confondues. Le challenge Polytech’innov de l’école Polytech Marseille, rassemble les étudiants de 1ère année répartis en 66 équipes.

Durant cette semaine intense, les jeunes, représentants neuf diplômes d’ingénieurs (biotechnologie, génie biomédical, génie civil, génie industriel & informatique, informatique, matériaux, mécanique énergétique, microélectronique et télécommunication et systèmes numériques) auront pour mission de développer un projet de création d’entreprise, guidés par 90 professionnels qui les aideront à concrétiser leurs idées novatrices. La première journée a été consacrée à l’initiation aux fondamentaux de l’entrepreneuriat et à une session de créativité pour amorcer la construction des projets.

Les jours suivants seront dédiés à l’affinement des projets, avec un focus sur le positionnement, la faisabilité technique, et le business modèle. Les étudiants auront l’opportunité de présenter leurs avancées lors de sessions de pitch devant des jurys d’experts, qui leur prodigueront des conseils pour les améliorations nécessaires.

Polytech’innov : « Toujours mieux grandir, vivre et s’épanouir à Marseille »

Le thème retenu cette année : Marseille ! Chaque équipe devra proposer une innovation sur le thème « toujours mieux grandir, vivre et s’épanouir à Marseille » avec quatre critères imposés : intégrer une ou plusieurs innovations technologiques (énergie, matériaux, biotechnologie, informatique, mobilités, génie civil, transport, numériques, …), anticiper et optimiser le bilan carbone de la solution proposée, proposer une solution qui profite au plus grand nombre et incarner les valeurs de la promotion 2027 : « Respect, solidarité et honnêteté. »

La semaine culminera avec les présentations finales devant un grand jury présidé par Eric Berton, président d’Aix-Marseille Université, et composé d’acteurs du monde socio-économique local. Trois prix ainsi qu’un prix coup de cœur seront décernés aux équipes les plus prometteuses, avec la possibilité pour les étudiants de poursuivre le développement de leur projet au cours de leur cursus à Polytech.

Ce défi Polytech’innov, soutenu par le dispositif pépite Provence et labellisé SAE (Synergies Aix-Marseille Université-Entreprises), vise à encourager et à développer l’entrepreneuriat étudiant dans la région Sud. Il démontre l’engagement de Polytech Marseille en faveur de l’innovation et de l’entrepreneuriat. Présent lors du lancement du challenge lundi 26 février, aux côtés de Romain Laffont, le directeur de Polytech, le président de l’UPE 13, Philippe Korcia, a mis l’ambiance : « L’entrepreneuriat, c’est la liberté d’exister. »

Un autre grand témoin interviendra mercredi : Frédéric Busin, le directeur régional d’EDF dans la région Sud. Le rendez-vous final est fixé à vendredi fin de journée pour la révélation du palmarès du challenge par un jury de haut vol composé de Stephan Antaramian (BNP Paribas), Aurélie Biancarelli-Lopes (adjointe du maire de Marseille) Emmanuelle Charaffe-Jauffret (conseillère métropolitaine), Julie Davico-Pahin (French tech) Marie-Laure Guidi (Ioda Consulting, collectif Marseille(s)), Pierre Joubert (Région sud Investissement), Romain Laffont (Polytech) et Rodolphe Roux (les cousins).

