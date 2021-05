« Nous livrons aux Marseillais 5000 m2 au cœur de la ville ». Jeudi 6 mai, le président de la Soleam Lionel Royer-Perreaut a présenté à la presse les travaux effectués pour rénover la place Jean-Jaurès, dite la Plaine. « Il y a des plantations d’arbres espaces préservés pour les piétons, pour les enfants, où la voiture laisse la place à la vie », énumère celui qui est aussi vice-président de la Métropole délégué à l’Habitat, à l’Habitat indigne et au Logement. Des travaux qui auront coûté aux contribuables 18 millions d’euros, « dont trois millions d’aléas», et effectué par la Soleam pour le compte de la Métropole Aix-Marseille Provence.

Il faut dire qu’ils ont fait polémique, ces travaux de la Plaine. Avant même qu’ils ne débutent, dès 2015, le projet crée déjà du mécontentement du côté des habitants et un collectif se crée. Un sentiment qui ne s’arrange pas avec l’avancée des travaux et un chantier qui n’en finit plus. « C’est catastrophique, tout simplement. Plusieurs commerçants que je connaissais ont fermé leur entreprise, la clientèle ne venait plus » « Je n’en peux plus du bruit, de la saleté qui affectent mon quotidien », confiaient des habitants du quartier à Gomet’ en novembre 2019.

[Tout chaud] Une partie de la place de La Plaine a réouvert ce matin. 🤩👍 Les habitants sont déjà au rendez-vous, pour profiter de cet endroit tout neuf ! pic.twitter.com/w1ID1RsG0Y — Gomet' (@Gometmedia) May 6, 2021

La situation reste tendue aujourd’hui. Lionel Royer-Perreaut, qui entre-temps a hérité de la présidence de la Soleam et des travaux, il y a neuf mois, est pris à partie par un groupe de riverains pendant sa présentation des travaux à la presse. « Comme d’habitude vous livrez un travail à moitié fini !», dénoncent les habitants à l’adresse du président de la Soleam.

Place Jean Jaurès à La Plaine : désaccord au sujet de l’aire de jeux

La place Jean Jaurès n’est pas encore complètement ouverte au public. Pour l’heure, les 600 mètres carrés d’aire de jeux commandés par la Ville de Marseille sont toujours barricadés. En effet, la Ville déplore dans un courrier transmis à la Métropole que ses recommandations « sur la sécurisation des jeux d’enfants, sur le manque de fontaines, sur l’accessibilité de tous les publics ou encore sur la nécessité d’un plan de gestion des déchets » soient restées lettre morte. « Nous avons répondu à la Ville qui souhaitait que les sols soient changés, que les hauteurs de jeux soient rectifiées. Nous avons réalisé ces changements et nous attendons de la ville qu’elle réceptionne ces travaux pour que cette aire soit ouverte aux enfants », réfute Lionel Royer-Perreaut.

«J’aurais aimé être prévenu autrement que par un tweet du Président de la Soleam la veille de la livraison ! » Didier Jau

Mais dans un communiqué, la municipalité confirme ses réserves : « Je me félicite que La Plaine soit enfin rendue aux Marseillaises et aux Marseillais. Mais après ce trop long chantier, j’aurais aimé être prévenu autrement que par un tweet du Président de la Soleam la veille de la livraison ! », déplore Didier Jau, maire des 4e et 5 e arrondissements. Ce dernier remet aussi en cause la mise aux normes d’accessibilité de l’espace public, soit la partie gérée par la Métropole. Afin de vérifier cette accessibilité, un point presse était prévu place Jean-Jaurès en présence d’élus et de représentants de l’association « APF France handicap » ce vendredi 7 mai. Il a finalement été annulé.