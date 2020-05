A l’occasion d’un déplacement vendredi 8 mai sur La Canebière à Marseille, la Présidente LR de la Métropole Aix Marseille Provence, Martine Vassal a annoncé vendredi 8 mai ses premières mesures concrètes pour faciliter l’usage des mobilités douces à l’heure du déconfinement.

« Les services de la Métropole étudient depuis plusieurs jours, en lien avec les associations représentatives des usagers, la possibilité de réaliser des aménagements légers et réversibles sur les axes de déplacements majeurs sur lesquels la Métropole est compétente faisant la part belle aux vélos et aux piétons » explique un communiqué.



Concernant le vélo, le communiqué de la Métropole transmis en début d’après-midi évoque une première phase, qui « concernera 9 km de pistes cyclables pour un investissement de 600 000 euros. » Cette étape concerne la création de pistes cyclables sur les grands axes de déplacement à Marseille : Canebière, (du cours Garibaldi aux Réformés et Square Stalingrad), Prado 1, Michelet, Dames, Blancarde (du Jarret aux 5 Avenues), rue d’Aix, boulevards de Paris et Baille. Mais les aménagements ne seront pas prêts pour le début du déconfinement. « Les travaux sur le Prado 1 et la Canebière débuteront dès ce 11 mai 2020 pour une durée d’environ une semaine » explique la Métropole.

Le ticket levelo gratuit pendant deux semaines

D’autres aménagements ou incitations sont prévus afin de faciliter l’usage du vélo : installation de stationnements vélo supplémentaire à proximité des pôles d’échanges, dans les zones d’emploi, de commerce et d’études ; le ticket hebdomadaire habituellement à 1€ du service levélo sera gratuit pour deux semaines à partir du 11 mai. « Il est préconisé aux utilisateurs du service levélo de se laver les mains avant et après chaque utilisation » observe la Métropole.

Toujours à propos du vélo, « d’autres projets d’aménagements sont à l’étude à Marseille et sur les communes du Territoire Marseille-Provence et feront l’objet d’une concertation étroite avec les associations d’usagers » précise l’institution qui avait annoncé vendredi 1er mai son engagement de faciliter l’usage des mobilités douces lors du déconfinement. Mais aucune annonce particulière sur des équipements destinés aux piétons n’est faite (lire l’intégralité du communiqué ci-dessous) si ce n’est une incitation à privilégier cette mobilité sur les courts trajets.

Jean-Yves Petit : « on peut faire plus et plus vite »

Jean-Yves Petit, le président du collectif Ramdam (Rassemblement d’Associations pour les Modes de Déplacements Alternatifs dans la Métropole Aix-Marseille-Provence), a réagi rapidement à ces annonces. « Nous sommes preneurs même si c’est très en retard et nous remercions les services techniques de la Métropole » a-t-il déclaré à Gomet’. « Mais 9 km pour Marseille quand d’autres villes de notre région sont à 13km (Aix) voire même à 60km (Nice) indiquent que l’on peut faire plus et plus vite pour le bien-être être de tous. »

Dès la semaine du #11mai, nous mettrons en place ces voies expérimentales sur



− Gambetta

− Av. Thiers

− Le quai des Etats-Unis avec la mise en sens unique Est-Ouest de la circulation

− Av. Gallieni

− les accès à la place De Lattre de Tassigny

− le bd de la Madeleine pic.twitter.com/CeX7ssjo6n — Christian Estrosi (@cestrosi) May 6, 2020

