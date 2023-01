34 reproductions grandeur nature du célèbre sculpteur de la renaissance italienne Michel-Ange seront exposées dans le grand hall du majestueux Palais de la Bourse, sur la Canebière, à deux pas du Vieux Port. L’exposition « La Chapelle Sixtine de Michel-Ange » arrive à Marseille le 6 février, après avoir fait un véritable tour du monde en passant par Londres, New York, Vancouver ou encore Brisbane. En France, elle a déjà été présentée à Lyon et à Bordeaux.

Photographie de l’exposition à Lyon. (Crédit : DR)

Les Marseillais pourront y admirer les détails du fameux plafond de la chapelle Sixtine en haute définition, et notamment la célèbre fresque représentant Adam et le Jugement dernier. Ils pourront y profiter d’une totale immersion dans la renaissance italienne, grâce à une technologie de pointe : « Grâce à une technologie de pointe SEG (Silicone Edge Graphics), chaque coup de pinceau et chaque ton de couleur utilisé par l’artiste est reproduit à l’identique. Les peintures du plafond de la Chapelle Sixtine sont mises en lumière avec une précision et un soin particulier à l’aide de photographies haute définition et selon une technique d’impression qui reprend l’aspect et le relief des peintures originales ». Des audioguides et une application seront également disponibles sur place pour plus d’explications et de contexte. Vous aurez trois mois pour profiter de cette véritable immersion au Vatican !

Photographie de l’exposition. (Crédit : DR)

Informations et liens utiles :



Lien pour réserver vos billets dès maintenant



Ouverture le 6 février 2023

Lieu : Palais de la Bourse, 9 la Canebière, 13001 Marseille



Exposition accessible aux PMR



Horaires : Lundi-vendredi : de 10h30 à 20h (dernière entrée 18h)

Samedi-dimanche : de 9h30 à 20h30 (dernière entrée 18h30)



Durée de la visite : entre 1h15 et 1h45