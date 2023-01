Le froid hivernal vous démotive à sortir votre nez dehors ? Gomet’ vous propose un agenda week-end pour sortir, mais en intérieur !

Des sculptures contemporaines au Musée des Beaux-Arts

Au Musée des Beaux-Arts de Marseille, venez découvrir l’oeuvre de Tamar Hirschfeld à partir de ce week-end jusqu’au 23 avril 2023. L’artiste contemporaine, en résidence au Centre international du verre et les arts plastiques de Marseille (Cirva) depuis 2020, expose son « bestiaire d’objets », objets banals du quotidien et fragments de corps. Son univers peu commun intrigue et revisite le verre sous toutes ses coutures. Une exposition assurément intéressante qui invite à se balader dans l’enceinte du parc Longchamp.

Tamar Hirschfeld dans l’atelier du Cirva, 2022 | photo © Cirva / Léo Rodrigues

Infos utiles :



> Le site du musée



Musée des Beaux-Arts

Palais Longchamp Aile gauche

9 Rue Edouard Stephan

13004 Marseille

Soirée de clôture de la biennale des arts numériques à Aix

La biennale valorise des créations où les arts numériques rencontrent d’autres disciplines artistiques telles que la danse, les arts sonores, la musique. Depuis novembre, 60 artistes ont été exposé(e)s à la Friche la Belle de Mai à Marseille et dans une dizaine de lieux partenaires d’Aix-en-Provence et Avignon. Entre spectacle immersif, installation en réalité virtuelle, expérience sonore et visuelle, performance, la clôture de la biennale samedi 21 à 20h30 questionne les nouvelles écritures contemporaines. Profitez d’un concert de Caterina Barbieri suivi d’un dj set avec Donato Dozzy !

Affiche de la soirée

Infos utiles :



> Le lien de l’événement



6MIC

160 rue Pascal Duverger

13090 Aix-en-Provence

Jane Birkin au Théâtre des Salins

La petite voix sensible et poétique de Jane Birkin est à l’honneur au théâtre des Salins de Martigues ce samedi soir. C’est le chanteur Étienne Daho, désireux de révéler ce talent caché, qui l’a convaincue d’enregistrer ses propres textes à partir de la pièce éponyme qu’elle a écrit 20 ans auparavant. De cette collaboration est né un album, un projet de Étienne Daho et Jean-Louis Piérot qui témoigne toute la sensibilité de cette artiste.

Jane Birkin (Crédit : Nathaniel Goldberg)

Infos utiles :



> Samedi 21 janvier 2023 de 19h à 20h30

Réserver



Théâtre des Salins

19 Quai Paul Doumer

13500 Martigues

Un dimanche réflexion au Mucem

Le Mucem ne manque pas d’idées pour rassembler autour de grandes réflexions. Ce dimanche à 10h, le musée à dentelles vous propose une journée d’ateliers pour préparer la soirée du lundi 23 à 19h, consacrée au Procès du siècle. Le débat tournera autour de la question : « Les femmes peuvent-elles sauver la planète ? » Un temps d’échange pour recueillir des témoignages et faire des rencontres…

Journée d’échanges dimanche 22 à 10h pour préparer la table ronde sur le procès du siècle au Mucem (Crédit : DR)

Infos utiles :



> Entrée libre sur inscription : reservation@mucem.org



MUCEM

Esplanade du J4 (2e)

Commission d’enquête : dimanche 22 janvier 2023 à 10h

Le Procès du Siècle : lundi 23 janvier 2023 à 19h

Comprendre les NFT au Musée Granet

Si vous êtes Aixois, le musée est à deux pas, mais si vous êtes Marseillais ou Ciotadins, alors profitez de ce dimanche froid et ensoleillé pour faire un tour à Aix-en-Provence. Le musée Granet, en centre-ville, propose une exposition d’actualité sur les NFT dans l’art. Une manière de comprendre les défis du web 3 et de la blockchain, des données décentralisées dans l’art, et leur cadre régulateur qui se met en place progressivement. Huit jetons non fongible (NFT) seront édités dans l’exposition, chacun provenant d’une œuvre créée sur commande en lien avec les collections du musée Granet. Une version 1/2 revenant au musée, la version 2/2 à l’artiste qui en disposera et dont la vente sera annoncée dès le 20 janvier sur la plateforme OBJKT (plateforme appartenant à la blockchain française Tezos, référence dans le monde de l’art contemporain, partenaire d’Art Basel notamment). Ce projet d’exposition est initié dans le cadre de la biennale culturelle d’Aix-en-Provence 5e saison.

NFT du Musée Granet (Crédit : Musée Granet)

Infos utiles :



> Avec les NFT, les prémices d’un nouveau mécénat culturel



Musée Granet

Place Saint-Jean de Malte

13100 Aix-en-Provence

Tester le restaurant italien Tripletta au Cours Julien

L’église Notre-Dame-du-Mont surplombe la petite terrasse. De l’extérieur, le restaurant ne paie pas de mine. Il faut se hisser à l’intérieur pour être conquis : le grand bar illuminé, la veranda, les chutes de tissus pendant du plafond… Le restaurant est tout en longueur avec quelques jolies tables boisées bien disposées. De petites alcôves ont été creusées dans les murs pour mettre en valeur des tableaux, des photos ou une statue de la Sainte-vierge italienne. Les pizzas sont surtout à couper le souffle. La pâte napolitaine croustille et les saveurs ne sont pas banales : potiron, piment, thon… Laissez vous tenter par un verre de vin qui provient exclusivement d’Italie ! Vous serez dépaysés (mais pas trop) et surtout vous passerez un moment délicieux !

Intérieur de la salle de restaurant (©Guillaume Grasset)

Infos utiles :



Comptez 30 euros pour un verre de vin, un plat, un désert et un café.

> Réservations



Tripletta Marseille

25 place Notre Dame du Mont

13006 Marseille