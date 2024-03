Share on Facebook

Me Stéphanie Brunengo a eu son certificat d'aptitude à la profession d'avocat en 2000 et la robe d’avocat a pris du sens au service des entreprises et surtout au service d’une justice de la médiation. « Après avoir acquis depuis 1998 une expérience au sein de plusieurs cabinets spécialisés en droit des affaires dans la région…