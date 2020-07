Plus de mesures sanitaires, moins de lieux de projections, moins d’invités et de spectateurs, le Festival International du Cinéma à Marseille- FID Marseille se réorganise en période de crise sanitaire pour cette 31e édition qui a lieu du 22 au 26 juillet 2020.

« Après de nombreuses hypothèses », l’équipe du FID a finalement maintenu ses festivités. Du 22 au 26 juillet, neuf lieux de projections accueilleront les 25 000 personnes attendues pendant toute la durée du festival. C’est quatre sites de moins que l’an passé.

Avec 600 professionnels invités (et non 800 comme en 2019), le nombre de professionnels attendus est revu à la baisse, tout comme le nombre de films en compétitions qui se réduit à 35 alors que 53 films étaient en concurrence en 2019.

Contacté par Gomet’, la direction de la communication du FID Marseille a tenu à rassurer le public : « Nous sommes en conformité avec les lieux qui nous accueillent, notamment avec la mise en place d’un plafonnement de la jauge des salles à deux tiers de leur capacité, tout en respectant une distanciation préconisée entre les groupes ». Cette édition « sera donc une version moins peuplée (…) mais la qualité ne sera pas moindre que par le passé.» assure le FID.

C’est « dans le souci de la santé de tous, et dans le respect bien évidemment, le plus étroit des préconisations », que le Festival a décidé de rendre «le port du masque obligatoire dans les espaces de circulation et en salle, que « tous les lieux vont être équipés de gel hydroalcoolique et que des masques seront mis en vente sur chaque lieu ». Pour faire respecter ces mesures, « une signalétique de prévention » sera mise en place pour informer de la nécessité d’appliquer des gestes barrières et le port du masque dans les espaces mentionnés.

Dirigé par Jean-Pierre Rehm, le festival international du cinéma de Marseille qui rassemblent réalisateurs, producteurs, programmateurs et artistes du monde entier. 150 films sont à l’affiche du programme du festival.

