Le « Don du vent » fend les eaux direction Marseille. Sous sa coque, des milliers de poissons aux couleurs chatoyantes frétillent à l’approche des plongeurs. Ces images sont issues des quelques 2500 rushs qui seront prochainement publiés sur la plateforme lancée par la Région Sud en partenariat avec l’application « The Explorers », créée par Olivier Chiabodo.

Viendront s’y ajouter une cinquantaine de dessins, un film documentaire de 52 minutes, ou encore 26 minutes d’images aériennes pour promouvoir les paysages du Sud. Lundi 20 juillet, l’application a officiellement été présentée à l’Hôtel de Région par son président Renaud Muselier, en présence du président du Comité Régional de Tourisme (CRT) Provence Alpes Côte d’Azur, François de Canson, de Christian Mantei, président du conseil d’administration d’Atout France, ainsi que du fondateur et CEO de The Explorers. Devant un parterre d’invités et de journalistes, Renaud Muselier, tout sourire, a actionné la télécommande permettant de lancer la vidéo de présentation du projet, qui doit permettre de relancer le tourisme régional.

Un « Netflix de la nature » à disposition des acteurs du tourisme

Pour son fondateur, l’application est une sorte de « Netflix de la nature ». Elle se déploie en tout dans 70 pays en 17 langues et a pour but de réaliser un inventaire du patrimoine culturel et naturel de la Région, en mettant à contribution les apprentis photographes ou professionnels, qui pourront poster leurs images directement sur la plateforme et les visionner en 8K, en très haute définition. L’utilisation d’une telle technologie est supposée, selon Olivier Chiabodo, « sensibiliser à la beauté de la nature par l’image », alors que le Congrès mondial de la nature se tiendra justement en janvier prochain à Marseille. Toutes les images du Sud mises en ligne sur la plateforme seront mises gratuitement à disposition des professionnels du tourisme de la région, avec un accès toutefois contrôlé. « Les professionnels du tourisme auront les droits pour la totalité des contenus : photos, vidéos, dessins, et même les fonds sonores », se réjouit le créateur de l’application. L’accès à « The Explorers » pourra aussi se faire directement via le site de la Région ou du CRT.

Le président de Région met en avant, pour sa part, les actions engagées par la Région en faveur de l’environnement, dans le cadre de l’opération « Une COP d’avance » : 1 million d’arbres plantés, un plan « Escale Zéro fumée » pour électrifier les bateaux à quai, ou encore un « Plan vélo » qui sera présenté en septembre prochain, entres autres. Le président des Régions de France est catégorique : l’action touristique doit se faire de concert avec l’action environnementale. « Tout peut se développer en harmonie, en bienveillance, au service, in fine des populations qui y vivent et de celles qui la visitent», affirme-t-il.