Depuis le 6 septembre et jusqu’au 6 octobre 2023, les Provençaux, dès l’âge de 15 ans, peuvent soumettre à la Chambre régionale des comptes (CRC) de Provence Alpes Côte d’Azur leurs propositions.

Chargée de veiller au bon emploi de l’argent public, la CRC appelle les citoyens à suggérer des sujets de contrôle et d’alimenter ainsi la programmation annuelle. « Finances publiques locales, questions sanitaires et sociales, intercommunalité, transports, adaptation au vieillissement dans les territoires, transition écologique… Les sujets thématiques à forts enjeux locaux (ce qui exclut les sujets régaliens comme la justice, la défense ou les affaires étrangères) ne manquent pas, et toute suggestion sera l’occasion d’élargir et d’enrichir le programme annuel de travail de la chambre » explique la CRC.

En vue : Nathalie Gervais

La chambre régionale est présidée par Nathalie Gervais qui a succédé à Nacer Meddah en novembre 2022. Nathalie Gervais, conseillère référendaire, est l’ancienne présidente de la Chambre régionale des comptes (CRC) de Corse. Après un début de carrière comme professeure agrégée en économie et gestion à l’Université de Rouen, Nathalie Gervais devient en 2005 chargée de mission à l’Université de Rouen, puis secrétaire générale adjointe de l’établissement jusqu’en 2009. La même année, elle est nommée responsable de la cellule d’analyse financière au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Lauréate du tour extérieur de magistrat de CRC en 2010 elle exerce successivement à la CRC de Corse de 2010 à 2013, puis à la CRC Normandie de 2013 à 2018 et comme présidente de section en région Grand Est de 2018 à 2021. Avant d’arriver à Marseille, elle depuis depuis le 15 mars 2021, la CRC de Corse qui, sous son égide, a entamé une réorganisation profonde.

Celle-ci assure que toutes les propositions seront examinées avec attention et prises en compte « en fonction de différents critères : les soutiens accordés au thème sur le site, la nouveauté du sujet, la faisabilité du contrôle, la plus-value apportée au programme annuel de travail, l’adéquation aux moyens de la chambre… »

