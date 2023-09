Après des mois de lutte contre la maladie, Valérie El Merini, 57 ans, directrice du Cluster EA des éco-entreprises, est décédée. Chimiste, formée à Saint Jérôme, docteur en biologie moléculaire, elle avait très vite orienté sa carrière vers le conseil.

Depuis plus de douze années, elle avait pris les rênes du cluster EA des éco-entreprises. Valérie El Merini a porté les projets transverses (eau, déchets, sites et sols pollués, énergies renouvelables, génie écologique,…) de ce pôle et a accompagné avec conviction et avec bienveillance les “green tech” qui trouvaient à l’Arbois les chemins de programmes européens, des formations, des financements et de la croissance.

Frédéric Guilleux, le directeur du Technopôle de l’Arbois lui a rendu hommage ce matin en ouverture de la nouvelle édition du “12-14” qui se déroulait sur le site. Gomet’ adresse ses sincères condoléances à sa famille et à son équipe.