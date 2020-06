Les salles obscures ont rouvert lundi dans toute la France. Un événement très attendu par les Français prêts à retourner au cinéma. Selon une étude de Médiamétrie, ils sont 18,7 millions à vouloir se faire une toile dans les quatre prochaines semaines.

« On sent que les gens ont envie de revenir au cinéma et qu’il leur a manqué » témoigne Pierre-François Duwat, directeur du complexe Pathé Gaumont installé à La Joliette. Il rouvre lundi 22 juin toutes ses salles. Selon Frédéric Perrin, qui dirige le cinéma Le Prado : « La clientèle sera réduite » avec 11 salles ouvertes. Il annonce que la programmation reprendra progressivement. « Nous allons repasser les films arrêtés au mois de mars et quelques grosses productions que le public aiment ». Pierre-François Duwat suit la même logique que son confrère : « On ressort De Gaulle de Gabriel Le Bomin et La Bonne Épouse de Martin Provost. On fêtera aussi la sortie événement du nouveau film de Christopher Nolan – Tenet – le 31 juillet en repassant ses précédentes productions comme Interstellar, Dunkerque et Inception » en salle Dolby. Les spectateurs pourront aussi revoir Harry Potter en 4DX ».

Quelles sont les instructions sanitaires à suivre ?

Le protocole d’accueil au cinéma sera strict puisque c’est un espace clos qui peut inquiéter les spectateurs. Pierre-François Duwat insiste sur le besoin de rassurer : « Les bornes de tickets en libre service seront programmées pour laisser un fauteuil vide entre chaque famille ». Selon Delphine Camolli, déléguée générale adjointe du réseau de salles de cinéma Art et essai en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Cinémas du Sud et Tilt, il est nécessaire de trouver le juste équilibre : « pour ne pas accueillir les gens comme s’ils entraient dans un hôpital. Le cinéma reste avant tout un lieu de divertissement ».

Les mesures prises seront les suivantes :



– Les masques sont conseillés mais pas obligatoires

– Le gel hydroalcoolique sera distribué à l’entrée des cinémas

– Les séances seront espacées pour nettoyer la salle entre chaque séance

– Les familles et couples seront séparés des autres par un siège vide



Frédéric Perrin ajoute que « les points de ventes seront protégés par des visières en plexiglass et le personnel sera ganté ».

Mais alors quel impact la crise a-t-elle eu sur les cinémas ?

« Avec 55 000 entrées en moins sur trois mois, nous avons perdu près de 550 000€ de chiffre d’affaires et n’avons eu recourt à aucune aide, sauf le chômage partiel pour notre personnel » observe Pierre-François Duwat. « Nous avons fait 0 euro de chiffre depuis trois mois, sans aucune entrée d’argent. Au 15 mars, nous avons même pris la décision de suspendre les mensualités des abonnements jusqu’à notre réouverture ». Une mesure mise en place pour éviter aux abonnés de payer. Le secteur du cinéma s’est totalement arrêté pendant trois mois, ou presque…

E-cinéma, Netflix et l’art et essai

Certains cinémas ont tenu à garder le contact avec leurs fidèles spectateurs, et vice-versa, comme le souligne Frédéric Perrin. Delphine Camolli ajoute : « le e-cinéma s’est développé mais il peut difficilement faire concurrence au géant du streaming Netflix ». En effet, le contexte a permis à la célèbre plateforme américaine de gagner près de 16 millions d’abonnés de janvier à mars 2020, selon les chiffres communiqués par la firme.

Loin de ces chiffres, le cinéma d’art et d’essai répond à sa manière avec une offre ciblée et un accueil convivial. Ainsi La Baleine, cours Julien à Marseille, rouvre se portes également. Ce sera mercredi 24 juin avec le documentaire Kongo de Hadrien La Vapeur et Corto Vaclav puis place à un Dj set par Boulafa Set. Go !