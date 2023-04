Share on Facebook

L’armateur marseillais CMA CGM, dirigé par Rodolphe Saadé, continue de démontrer son intérêt pour les médias. Après une entrée au capital de la chaîne de télévision M6 (5%), et le rachat du quotidien régional La Provence pour 81 millions d’euros fin 2022, le groupe le plus rentable de France (23 milliards de résultat en 2022) investit dans Brut. Le « pure player » vient de boucler ce jeudi une levée de fonds chiffrée entre 35 et 40 millions d’euros, selon les informations du Figaro.

Cette entrée au capital de Brut est une suite logique pour la CMA CGM, qui a récemment créé un département « média ». Le pôle est dirigé par le journaliste Laurent Guimier depuis février 2023, ancien directeur de l’information de France télévisions. Autres investisseurs aux côtés de la compagnie marseillaise, les entreprises de télécoms Orange et Free, la société de Xavier Niel, contre lequel Rodolphe Saadé a mené une bataille pour récupérer l’intégralité des parts de La Provence.

Portrait de Guillaume Lacroix, l’un des cofondateurs du média Brut en 2026 (Crédit : DR)

Cofondé en 2016 par Guillaume Lacroix, Renaud Le Van Kim et Laurent Lucas, le média vidéo Brut boucle le quatrième tour de table de sa jeune histoire. La société comptabilise au total plus de 140 millions d’euros levés auprès d’investisseurs.

Depuis sept ans, Brut ne fait qu’augmenter ses audiences, notamment chez les 15-30 ans sur les réseaux sociaux. Ses quatre millions d’abonnés sur TikTok et 2,9 millions sur Instagram représentent une belle promesse pour les nouveaux investisseurs.

