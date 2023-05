Share on Facebook

Laurent Guimier est nommé à la présidence du conseil d’administration de La Provence le 10 mai, annonce par voie de communiqué la CMA CGM. Directeur du « pôle médias » de la compagnie marseillaise depuis février, créé à la suite de plusieurs entrées au capital de médias français comme Brut, M6 et La Provence, le journaliste succède à Jean-Emmanuel Sauvée qui s’apprête à diriger la nouvelle division maritime du groupe.

Laurent Guimier veillera à la mise en œuvre du plan de transformation « Mistral gagnant » de La Provence qui doit incarner un nouveau souffle pour le journal depuis le changement d’actionnaire. Cette feuille de route « a d’ores et déjà commencé à donner des résultats positifs », affirme le groupe. La Provence affiche une audience digitale – en nombre de visiteurs uniques – en progression de 12.3% en 2023 alors qu’elle était en recul de 28% en 2022. Le journal compte également un « retour à la croissance du chiffre d’affaires publicitaire » de 3% en cumul sur ce début d’année.

Le plan « Mistral gagnant » doit, plus globalement, soutenir la transformation digitale du média accélérée par le développement de la vidéo. Le nouveau rédacteur en chef arrivé en mars, Aurélien Viers, a notamment été débauché du journal Le Parisien pour ses qualités de chef de service vidéo et ses deux séries notables lancées sur le web : les vidéos « Biclou » et le podcast de grandes affaires criminelles « Crime story ».

Laurent Guimier, journaliste chevronné de 52 ans, ancien vice-président de Europe 1 passé par différents postes de direction au sein de la maison ronde, présidera désormais le conseil d’administration du journal qui avait déjà changé de visage depuis octobre, un mois après le rachat par CMA CGM, en accueillant la fondatrice d’Ombrea Julie Davico-Pahin, la directrice du Carburateur Muriel Bernard-Reymond, l’entrepreneur Fabrice Necas ou la directrice générale déléguée de la CMA CGM Tanya Saadé Zeenny.

