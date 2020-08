Share on Facebook

La famille Saadé, d’origine libanaise, n’a pas tardé à réagir à la suite de la catastrophe qui touche Beyrouth depuis les explosions du mardi 4 août. Le groupe CMA CGM que préside Rodolphe Saadé a lancé lundi 10 août l’opération « Un bateau pour le Liban. » et contribue à l’élan de solidarité internationale en transportant du matériel médical et des biens et produits de première nécessité pour soutenir les Libanais suite aux terribles explosions survenues à Beyrouth.

« L’opération « Un bateau pour le Liban » permettra d’acheminer du matériel d’urgence et des biens et produits de première nécessité » explique l’armateur basé à Marseille. De nombreux partenaires s’associent à l’initiative : des ONG et des entreprises partenaires de la Fondation CMA CGM et des institutions publiques françaises fortement mobilisées, en particulier les institutions locales (Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur, Département des Bouches-du-Rhône, Ville de Marseille, Bataillon des marins-pompiers de Marseille, Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille).

Un navire de CMA CGM dévié à destination du port de Beyrouth

Un navire roulier de CMA CGM sera dévié de son service habituel et quittera Marseille pour Beyrouth très prochainement (la date sera précisée ultérieurement) explique CMA CGM qui précise qu’il prend « totalement en charge les frais de transport maritime et des opérations portuaires et met également à disposition une solution de stockage à Marseille, jusqu’au départ du navire. »

Le président de la Région Provence Alpes Côte d’Azur, Renaud Muselier, s’est félicité de l’initiative de CMA CGM. « Nous sommes en lien direct avec la famille Saadé depuis que la catastrophe a eu lieu, et je tiens personnellement à assurer le groupe CMA CGM du soutien inconditionnel de la Région Sud. Nous fournirons dans le cadre de ce transport 30 000 masques chirurgicaux pour permettre aux forces de secours d’intervenir dans les meilleures conditions sanitaires possibles, ainsi que 5 000 masques FFP2 pour les personnels soignants mobilisés sur place. »

Renaud Muselier précise que « la Région a mis en relation le groupe avec l’Ordre de Malte et Acted, qui feront partie des bénéficiaires de cette formidable initiative. Nous entretenons avec ces deux structures fiables et reconnues des relations de travail depuis de longues années et pouvons compter sur l’efficacité de leur action sur place.»

