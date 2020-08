Share on Facebook

Share on Twitter

Avant la reprise de la ligue 1 fin août, l’Olympique de Marseille poursuit ses matchs de préparation (victoire 1-0 face à Nîmes dimanche 9 août)). Et pour sa rencontre contre le VFB Stuttgart, vendredi 1′ août, le club a choisi le stade Parsemain de Fos-sur-Mer. « C’est une fierté d’accueillir l’Olympique de Marseille pour son dernier match de préparation avant le démarrage de la saison, se réjouit le président du conseil de territoire Istres-Ouest Provence et maire d’Istres, François Bernardini.

Un stade « à la hauteur des plus grands clubs »

Cette rencontre de haut-niveau entre l’OM et l’une des meilleures équipes du championnat allemand est l’occasion pour le stade du FC Istres de prouver la qualité de ses installations : « Cela démontre que nos équipements sont à la hauteur des plus grands clubs », affirme François Bernardini. Le stade de Parsemain a été inauguré en 2005 pour permettre au FC Istres d’évoluer dans une enceinte en conformité avec les critères de la Ligue 1. Il dispose d’un terrain en gazon naturel de catégorie 1 avec une capacité d’accueil de 17 619 places. La crise sanitaire va limiter cependant le nombre de supporters. L’OM ne mettra en vente que 4 000 places pour cette rencontre et l e port du masque sera obligatoire.



Dans son communiqué, le directeur général de l’OM, Laurent Colette, « tient à remercier chaleureusement la Métropole Aix-Marseille-Provence et notamment Monsieur Bernardini, ainsi que la Mairie de Fos-sur-Mer, de mettre à notre disposition l’équipement et les moyens nécessaires pour une importante rencontre amicale de préparation contre l’équipe de Stuttgart, un des grands noms de la Bundesliga allemande et qui sera un véritable test à seulement une semaine du retour à la compétition ».

Liens utiles :



> Benoît Payan prêt à vendre le Vélodrome à l’OM ou à… la Métropole

> L’OM en plein mercato pour une nouvelle direction