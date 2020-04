Dans notre région les acteurs culturels, quelle que soit leur activité sont profondément impactés par la crise du covid-19 et par le confinement. « Les loisirs et la culture sont les plus impactés par la crise sanitaire » confirmait Denis Ferrand, directeur de l’institut de conjoncture Rexecode lors de notre débat en ligne du vendredi 10 avril.

La culture par essence vit de rassemblements, de rencontres, de visites, et la fermeture des lieux publics comme l’interdiction de toute assemblée a mis à l’arrêt toutes les structures culturelles avec l’annulation de l’ensemble des évènements, la fermeture des théâtres, des salles de cinéma et autres lieux de diffusions.

Dans notre région et dans notre métropole ces activités constituent une activité économique à part entière, mais c’est aussi un outil d’attractivité pour le tourisme. Trois structures, le Forum des festivals de cinéma Provence Alpes Côte d’Azur, la Cofac, Coordination des fédérations et associations de culture et de communication et les membres Culture de la Cress Sud, la Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire alertent sur la situation de ce secteur, de ses structures comme de ses acteurs qui ne sont pas aujourd’hui dans le radar des dispositifs publics.

Emploi culturel : la région Sud, 1ère région française

Dans une note de synthèse, Sam Khebizi, vice-président culture de la Cress et administrateur délégué de la Cofac Paca rappelle le poids du secteur culturel :

Avec 89 emplois pour 10 000 habitants, la région Sud Provence Alpes Côte d’Azur est en tête de l’emploi culturel (hors Île de France) de toutes les régions françaises. (Source Insee 2017)

La culture est le 2e secteur associatif après le sport (23 %)

La région compte plus de 2 500 associations culturelles et artistiques employeuses avec une concentration particulière dans le département 13 (plus de la moitié).

Près de 5 800 emplois salariés traditionnels (en équivalent temps plein) travaillent dans les associations culturelles, et 22 000 salariés sont des intermittents, et l’on constate une hausse significative de l’emploi culturel sous statut d’auto-entrepreneur.

Les structures culturelles et artistiques ESS représentent 80% de la filière spectacle vivant et enseignement artistique, 30% du cinéma & audiovisuel, 25% des arts visuels, 35 % du patrimoine, 5 % du livre.

«Un impact lourd sur l’ensemble de la saison artistique et de l’année civile » Sam Khebizi

Sam Khebizi a fondé et préside l’association « Les Têtes de l’Art » et pilote le projet de tiers lieux à la Victorine dans le 3° arrondissement

Ce secteur culturel dans son ensemble est aux premières lignes des opérateurs économiques impactés par la crise sanitaire du coronavirus. « Les effets se sont fait sentir dès la fin du mois de février, note Sam Khebizi, se sont généralisés dès la seconde semaine de mars, et auront assurément un impact lourd sur l’ensemble de la saison artistique et de l’année civile. De plus, le secteur culturel a la spécificité de produire des effets collatéraux majeurs sur plusieurs autres secteurs d’activité (tourisme, hébergement, restauration etc.) »

Le Forum des festivals de cinéma Provence Alpes Côte d’Azur constate que cinq festivals de cinéma de notre Région Sud ont déjà été́ annulés sur le mois de mars, seul l’un d’eux est pour l’instant reporté. Certains, comme le Festival International du Film d’Aubagne, ont pu dérouler leur édition 2020 via internet. « L’annulation d’un festival, déplore la FFCP, sanctionne le travail d’une équipe accompli sur plusieurs mois, la programmation, l’organisation, la communication ou encore l’éducation à l’image. Elle est un petit naufrage dont il faut se relever, autant sur les aspects artistiques que sur de nombreuses autres considérations d’ordre techniques, administratives et financières. »