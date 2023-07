Pour cette nouvelle émission du lundi 12 juin, Planète Locale, programme diffusé sur BFM Marseille en partenariat avec Gomet’, Sophie Hébrard de BFM Marseille et Julie Rampal-Guiducci de Gomet’ donnent la parole à Laurence Perez, directrice pour la région Sud de Suez France. Alors que les alertes sécheresse se multiplient dans les Bouches-du-Rhône, malgré les fortes pluies du mois de juin, elle dresse un état des lieux du niveau des nappes phréatiques. Laurence Perez détaille en outre le processus de réalimentation des nappes phréatiques expérimenté par Suez à Hyères (83) depuis 2015 : « En hiver, on utilise l’eau qui est plus abondante en surface pour réalimenter la nappe. Cela permet de préserver la ressource et de faire en sorte qu’au moment où nous en avons le plus besoin, l’été, avec la fréquentation touristique, on puisse avoir de l’eau douce en permanence » explique Laurence Perez. La directrice régionale de Suez évoque aussi l’analyse de la qualité des eaux de baignade menée avec la Ville de Marseille ainsi que la réutilisation des eaux usées, qui va être expérimentée sur le territoire et pour laquelle Suez est impliquée.

L’actualité de la semaine est une bonne nouvelle : plus de 90% des eaux côtières en Méditerranée sont en bon état. C’est l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse qui dresse ce constat au mois de juin 2023. Les facteurs permettant cette progression sont notamment l’interdiction du mouillage des navires, qui abîme la posidonie, mais aussi la baisse de la pollution plastique. Cependant, 10% des eaux restent pollués par les substances chimiques. La pollution de poissons a en outre décru de 25% en deux ans. L’agence de l’eau va bientôt pouvoir mener des missions plus au large : son périmètre d’action va s’élargir à 400 kilomètres des côtes – contre 2 km aujourd’hui.

Enfin, la rubrique « L’objet de la semaine » est l’occasion de parler du programme de science participative Biolit de l’association Planète mer. Il met les citoyens à contribution pour prendre des photos des espèces végétales ou animales trouvées en bord de mer et les renseigner ensuite sur leur site. Avec ces données, Planète mer dressera un inventaire de la biodiversité, qui pourra être mis à disposition de chercheurs. Pour participer, rendez-vous sur leur site.

Liens utiles :



