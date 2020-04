Un petit geste pour dire merci. Voilà l’idée à l’origine de ces T-shirts solidaires, créés à l’initiative de Marie Terry, associée et responsable des partenariats chez Trucs de nana, et de ses acolytes Julien Cardillo, fondateur de la marque marseillaise Triaaangles, Nastasia Fourcade et Marie Clémentine Vernet, graphistes.

Ensemble, ils lancent dès le début du confinement une cagnotte Ulule pour récolter des fonds et permettre aux gens d’acheter leurs créations. Libre aux contributeurs de verser le montant de leur choix. Cependant, un T-shirt équivaut à minimum à 25 euros de dons. Trois possibilités s’offrent ensuite à l’acheteur : garder pour lui le T-shirt, l’offrir à un soignant ou le faire envoyer directement à un hôpital ou un Ehpad. Pour l’heure, la cagnotte a déjà récolté 4000 euros, preuve que la vague de solidarité apparue depuis le début de la crise ne faiblit pas.

« S’en sortir, sans sortir » : par le biais d’un simple vêtement, un message important est diffusé. Mais ce n’est pas le seul. En tout, une douzaine de modèles est proposée : du « skypéro » à « visio apéro dodo », tout les thèmes relatifs au confinement sont explorés. Si la production est basée dans les Bouches-du-Rhône, entre Aix-en-Provence et Marseille, les livraisons dans toute la France sont possibles.

Témoigner de la gratitude aux soignants

Le projet d’un T-shirt à message, mûrit dès les premiers temps de l’épidémie, s’est concrétisé en réponse à l’appel lancé le 17 mars par la fondation des Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France aux équipes de direction des hôpitaux et Ephad et au personnel soignant pour faire remonter les besoins les plus urgents, principalement des personnels de santé, des patients et des familles pour leur apporter un soutien dans le cadre du Fonds d’Aide d’Urgence de la Fondation. Ainsi, pour chaque t-shirt acheté, les fonds sont reversés à cette fondation pour « témoigner tout notre gratitude et notre admiration au corps médical qui lutte sans relâche pour sauver le plus de vies possible ». Un T-shirt « 100% merci » !

