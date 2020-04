C’est devenu un rendez-vous incontournable. Le professeur Didier Raoult a publié mardi 31 mars une nouvelle interview vidéo sur le compte Youtube de l’IHU Méditerranée Infection. Il dresse un nouveau bilan de l’activité de son établissement et de son fameux traitement à l’hydroxychloroquine.

« Les choses se sont très bien passées. Nous n’avons eu à déplorer qu’un décès » Didier Raoult

Quatre jours après la publication des derniers résultats de son essai clinique, Didier Raoult persiste et signe : « La stratégie « diagnostic » que l’on a mis en place fonctionne bien. On a testé 50 000 personnes ici maintenant. Ce qui nous a permis de détecter 2 400 cas », annonce-t-il. Et suivant toujours son credo, il a proposé son protocole hydroxychloroquine-azithromycine à plus d’un millier de personnes : « Les choses se sont très bien passées. Nous n’avons eu à déplorer qu’un décès », rappelle-t-il. Globalement, le directeur de l’IHU se dit très satisfait de l’avancée de ses travaux et pour appuyer ses résultats, il met en avant une publication récente d’une étude chinoise « qui montre que pour les gens modérément malades, notre cible, l’hydroxychloroquine a un succès important ».

Une étude chinoise montre que l’hydroxychloroquine améliore le pronostic chez des patients COVID+ (symptômes modérés à sévères, réas exclues). Malgré le petit nombre de cas, la différence est significative.

Ceci montre l’efficacité de ce protocole.https://t.co/YtPlQS27Bz — Didier Raoult (@raoult_didier) March 31, 2020

Histoire de maintenir un peu la pression sur le gouvernement, Didier Raoult indique au passage qu’il « communique toujours ces résultats au ministère de la Santé de manière à ce qu’ils en tiennent compte pour les décisions qu’ils ont à prendre ».

Hommage à la discipline des Marseillais

« On voit des gens extrêmement célèbres que vous rêveriez d’avoir sur un plateau de télévision qui font la queue comme tout le monde » Didier Raoult

Le célèbre infectiologue marseillais est également revenu sur les conditions de tests à l’IHU et notamment l’organisation de la file d’attente devant la Timone. « Alors que Marseille se montre souvent désorganisée, il y a ici un respect incroyable de la discipline pour les patients. Il y a quatre files. Tout le monde s’y conforme. On voit des gens extrêmement célèbres que vous rêveriez d’avoir sur un plateau de télévision qui font la queue comme tout le monde », assure Didier Raoult. Une manière de tordre le cou à l’idée qu’il y aurait des passe-droits pour certains privilégiés à l’IHU.

L’état-major du Pr Raoult

Enfin, le professeur Raoult a conclu sa vidéo en rendant hommage à son équipe de l’IHU, son « état major » composé de quinze scientifiques : infectiologue, biologistes, médecins, chefs de services… Il rappelle leur rôle prépondérant dans la lutte de l’IHU pour soigner les patients chaque jour et faire avancer ses recherches pour aboutir à un traitement. « J’espère simplement que la loi européenne qui interdit de travailler plus de 48 heures par semaine ne va pas s’appliquer à nous, parce que les gens qui sont ici travaillent beaucoup », lance le facétieux scientifique aux décideurs de Bruxelles.

