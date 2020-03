Share on Facebook

Santé

Alors que le confinement se poursuit tant bien que mal pour 67 millions de Français, Geneviève Chêne la directrice générale de l’agence sanitaire Santé publique France, a déclaré ce matin sur Franceinfo que la prolongation du confinement sera «très vraisemblablement nécessaire et qu’il faudra entre 2 et 4 semaines pour observer un changement dans la dynamique de l’épidémie de coronavirus».

Un scénario qui est déjà en train de se produire du côté de nos voisins en Italie. Le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte a annoncé que les mesures de confinement vont être prolongées au-delà du 3 avril.

En visite à l’Institut Pasteur à Paris, Emmanuel Macron a annoncé sa décision de vouloir augmenter de cinq milliards d’euros sur 10 ans le budget de la recherche en France.

La crise du COVID-19 nous rappelle le caractère vital de la recherche scientifique et la nécessité d'investir massivement pour le long terme. J'ai décidé d’augmenter de 5 milliards d'euros notre effort de recherche, effort inédit depuis la période de l’après-guerre. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 19, 2020

Le ministère du Logement a annoncé hier soir qu’un premier centre d’isolement sanitaire pour les SDF contaminés par le coronavirus dont l’état ne nécessite pas une hospitalisation ouvrira dès vendredi à Paris. Un dispositif qui sera progressivement déployé sur tout le territoire.

Le Costa Luminosa en provenance de Tenerife, a été autorisé par arrêté préfectoral à accoster dans le Grand port maritime de Marseille. Le contrôle sanitaire des passagers est en cours..

[#Coronavirus #COVID2019] Arrêté n° 35/2020 par @Premarmed réglementant entrée et mouillage dans eaux françaises du navire #CostaLuminosa pour examen évaluation sanitaire des passagers par services compétents.

Arrêté dispo ici 👉 https://t.co/eD13uHBMsl pic.twitter.com/1zcnpYwpMy — Préfecture maritime de la Méditerranée (@Premarmed) March 19, 2020

La ville de Aix-en-Provence s’organise

De nombreuses mesures ont été mises en place en cette période de confinement.

L’état civil fonctionne seulement pour enregistrer les naissances, les décès et les reconnaissances obligatoires tous les jours de 8h à midi.

La Police Municipale et les services techniques assureront la sécurité ainsi que la propreté de la ville.

Les parkings sous-terrains sont fermés et accessibles uniquement aux abonnés. Les parcs publics sont également fermés pendant la durée du confinement.

Une cellule de crise en lien avec la préfecture, l’Agence régionale de santé et les hôpitaux a été mise en place et placé sous l’autorité de madame le maire.

Les réseaux sociaux de la Ville regroupés sous l’intitulé « Aixmaville », proposent aux Aixois de répondre à leurs questions via leur page Facebook ou sur leur compte Instagram.La totalité des questions sera ensuite regroupée dans un article sur le site internet de la Ville.

Marseille : un geste pour les commerçants de la rue de la République

Afin de soulager les locataires commerçants indépendants impactés par la fermeture en période de confinement, la société « Les Commerces de la République » (en accord avec ses associés et son asset manager Freo immo) a décidé «d’annuler tous les loyers et charges dus par ses locataires, pendant les fermetures administratives, entre le 15 mars et le 15 avril 2020 ».

Une mesure d’accompagnement qui s’applique seulement pour les commerces indépendants de proximité, à l’exception des commerces alimentaires, pharmacies, dépôts tabac-presse, agences bancaires, mutuelles et hôtels. À noter que les locataires concernés doivent se rapprocher de la société IREAS

La Mairie des 1er et 7ème arrondissements a mis en œuvre un plan de continuité d’activité.

Des permanences sont assurées, pour les déclarations devant respecter un délai obligatoire auprès du Service Etat Civil: au 61 La Canebière, du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30.

Emploi

Le Gouvernement a décidé de prolonger les droits à l’allocation chômage pour les demandeurs d’emploi arrivant en fin de droit dans le courant du mois de mars, afin d’éviter à ces personnes de subir une perte de revenu.

Cette mesure s’applique à :

L’ensemble des demandeurs d’emploi qui reçoivent l’allocation chômage et qui arrivent en fin de droit au cours du mois de mars (saisonniers, intérimaires ou intermittents du spectacle: « pour ces derniers, cela se traduira par un report de la « date anniversaire » à la fin de la période de confinement ».



Aux demandeurs d’emploi qui n’auraient plus aucun droit ouvert et à ceux qui auraient éventuellement retravaillé durant la période d’indemnisation



Aux bénéficiaires de l’Allocation de solidarité spécifique (ASS) dont le renouvellement intervient en mars: « le renouvellement des droits sera étudié à la sortie de la période de confinement ».



À noter que l’allongement se fera de manière automatique de la part de Pôle emploi et sera effectif pour les paiements intervenant à compter de début avril ( les demandeurs d’emploi devront continuer de s’actualiser).

Economie

Afin de limiter les répercussions de la pandémie de coronavirus sur l’économie, la Banque centrale européenne a annoncé le déblocage d’une enveloppe de 750 milliards d’euros destinés à des rachats de dette publique et privée.

