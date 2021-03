Ce jeudi 4 mars, le Premier ministre Jean Castex a tenu une conférence de presse afin de dresser un bilan de la propagation du virus en France, et d’annoncer les décisions prises par le gouvernement pour lutter contre l’épidémie de Covid-19. Si les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes Maritimes échappent finalement à l’instauration d’un confinement le week-end, le chef du gouvernement a confirmé la mise en place de cette mesure dans le Pas-de-Calais dès samedi.

Trois nouveaux départements – les Hautes-Alpes, l’Aisne et l’Aube – sont placés sous surveillance renforcée en raison de la progression de la Covid-19, et s’ajoutent à une liste qui en comptait déjà 20. D’après Jean Castex, ces 23 départements ont tous franchi le seuil des 250 cas positifs pour 100 000 habitants. Dans ces zones où la propagation s’accélère, le port du masque est désormais obligatoire, « les préfets pourront être amenés à interdire les manifestations organisées dans l’espace public » et la vaccination va être accélérée. À noter qu’on observe un reflux de l’épidémie dans les Bouches-du-Rhône et la Moselle.

Carte des 23 « départements à risque » placés sous surveillance renforcée jeudi 4 mars 2021

Si dans ces départements, « les évolutions observées ne justifient pas de prendre à ce stade » des mesures de confinement, a indiqué Jean Castex, « elles appellent cependant des dispositions supplémentaires pour limiter les risques de regroupements ou de brassage dans l’espace public ou dans les grands magasins ». Les centres commerciaux non alimentaires de plus de 10 000 m² dans les « départements à risque » sont désormais fermés. Jusqu’alors, cette mesure ne concernait que les structures dont la superficie était supérieur à 20 000 m².

Jean Castex a indiqué que la vaccination en pharmacie sera possible dès le 15 mars pour les personnes de plus de 50 ans présentant des facteurs de comorbidités. Comme pour le vaccin contre la grippe, il faudra d’abord obtenir une prescription avant de se rendre dans une officine. « Les modalités concrètes, concertées avec la profession, vous seront précisées la semaine prochaine », ajoute Jean Castex. Pour les 50-74 ans sans pathologie particulière, il faudra attendre la mi-avril. À ce jour, seulement 1,7 million de Français ont reçu leur deuxième dose.

Les objectifs de vaccination du gouvernement pour une première dose selon Jean Castex :

10 millions d’ici la mi-avril

20 millions d’ici la mi-mai

30 millions cet été « soit les deux tiers de la population de plus de 18 ans »

Sur Twitter, Jean Castex le rappelle, il faut « redoubler de vigilance ». Le chef du gouvernement maintient le cap et souhaite toujours éviter un confinement national qui n’est « ni impossible ni inéluctable ».

Le confinement n’est ni impossible ni inéluctable.

Ce choix du non-confinement a cependant une contrepartie.

Pour le Gouvernement, c’est de mettre un coup d’accélérateur sur les tests et les vaccins dès ce week-end.

Pour nous tous, c’est de de redoubler de vigilance. pic.twitter.com/N3qFHoivAH — Jean Castex (@JeanCASTEX) March 4, 2021

Les principaux responsables politiques du territoire ont réagi favorablement aux annonces du Premier ministre. Renaud Muselier, s’est ainsi félicité que ses demandes aient été entendues. « Concertation, écoute et territorialisation : ces principes guident la gestion de la crise sanitaire depuis la reprise en main du Premier Ministre, et je veux saluer cette progression importante », observe le président de la Région Sud.

