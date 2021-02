Un mois après le lancement de la vaccination en Provence Alpes Côte d’Azur, l’Agence régionale de santé a communiqué vendredi 5 février 2021 les chiffres. « Grâce aux 105 centres de vaccination qui maillent les territoires urbains et ruraux de la région, plus de 135 000 de premières injections de vaccin, et plus de 7 800 de deuxièmes injections ont été réalisées dans notre région » affirme l’autorité sanitaire.

La vaccination en Ehpad a débuté dès la fin décembre et s’est intensifiée à partir de la semaine du 18 janvier, au moment du démarrage de la campagne dans les Ehpad privés. Au 1er février 2021, près de 28 000 résidents volontaires ou professionnels ont reçu une 1ère injection de vaccin dans notre région. Selon l’ARS, « 91 % des Ehpad ont terminé leur campagne de vaccination de première injection et 7% sont en train soit de finaliser leur campagne soit de la débuter. Seuls 2 % des Ehpad qui connaissent actuellement une situation de cluster ont décalé leur vaccination.»

Un troisième vaccin autorisé : les professionnels de santé et les 50-64 ans concernés

Enfin, l’ARS Paca précise qu’un nouveau vaccin Astra Zeneca a été autorisé par l’agence européenne du médicament le 29 janvier dernier. La Haute autorité de santé a recommandé le 2 février son utilisation chez les professionnels de santé et les personnes de 50 à 64 ans. Son arrivée dès ce week-end dans les établissements de santé dits « pivots » puis très rapidement en ville permettra de renforcer la campagne vaccinale et d’élargir la population éligible à la vaccination.

Comment prendre rendez-vous pour se faire vacciner ?



Via le site internet www.santé.fr qui redirige vers la fiche du centre de vaccination et permet d’accéder à la plateforme de rendez-vous en ligne dédiée à ce centre ;

Il est également conseillé de s’orienter vers les dispositifs locaux mis à disposition pour aider à la prise de rendez-vous (plateformes téléphoniques départementales ou régionales par exemple) ;

En cas de difficulté, le numéro vert national (0 800 009 110) permet d’être redirigé vers le standard téléphonique d’un centre ou d’obtenir un accompagnement à la prise de rendez-vous. Source ARS