Au lendemain de la décoration de 7 cas dans les Bouches-du-Rhône, l’Agence régionale de santé (ARS) a annoncé successivement jeudi 5 mars de nouveaux cas avérés de coronavirus dans la région.



Ce matin, l’ARS a annoncé que trois personnes ont été testées positives au coronavirus Covid-19 dans le département des Hautes-Alpes. Ces patients sont actuellement pris en charge par le centre hospitalier de Briançon, établisse­ment de deuxième ligne. Une cellule de veille sanitaire est activée par l’ARS Paca. Ces trois personnes positives, ont été contaminés après un déplacement à Mulhouse.

Investigation sur le foyer de Mulhouse

Le ministère de la Santé a appelé mardi 3 mars les participants au rassemblement évangéliste organi­sé en février à Mulhouse à « se surveiller », après la découverte de plusieurs cas de coronavirus sur le territoire national suite à cet événement. Des investigations complémentaires sont menées par l’ARS Paca. Une cellule de crise a été mise en place immédiatement par l’Agence régionale de santé, en lien avec la Cellule régionale de Santé publique France pour identifier les personnes qui auraient été en contact rapproché et prolongé avec ces personnes.

A Toulon une malade après un séjour à Milan

Cette après-midi l’ARS révélait qu’une personne avait été testée positive au coronavirus Covid-19 dans le département du Var. « Cette patiente est actuellement prise en charge par le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne. Il s’agit d’une femme de 68 ans résidant à Six-Fours-les-Plages et revenant de Milan, en Italie. Son état de santé n’inspire pour le moment pas d’inquiétude » précise l’agence.

Au total depuis vendredi 28 février 2020, 26 personnes ont été testées positives au coronavirus Covid-19 en région Provence-Alpes-Côte d’Azur :

14 personnes dans les Alpes-Maritimes ;

7 personnes dans les Bouches-du-Rhône ;

3 personnes dans les Hautes-Alpes ;

1 personne dans le Var ;

1 personne dans le Vaucluse.

La Région Sud présidée par Renaud Muselier a annoncé en fin de journée qu’elle se dotait, à compter du jeudi 5 mars 2020, d’une cellule de suivi permanente. Renaud a déclaré : « La cellule que nous institutionnalisons aujourd’hui pour la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur s’adresse à l’ensemble des personnels de la Région, à ses 190 000 lycéens, aux 30 000 personnes en formation, ainsi qu’aux acteurs économiques de notre territoire.» Les CCI du territoire se mobilisent également. Nous activons la cellule « appui aux entreprises » explique la CCI du Pays d’Arles tandis que la CCI Métropolitaine Aix Marseille Provence sonde les entreprises sur l’impact de la crise sur leur activité.

A Marseille, alors qu’une classe de CM1 de l’école Bensa a été fermée en raison d’un cas déclaré, la candidate du Printemps Marseillais (coalition de partis de gauche et de collectifs citoyen) s’inquiète du risque de propagation et a interpellé la Ville de Marseille : « Je veux que nos enfants soient protégés du coronavirus.

[L'image] Plus de journalistes que de parents et d'élèves à l'école Bensa ce matin dans le 7e arrondissement de #Marseille #Endoume alors qu'une classe de CM1 a été fermée après la contamination au #Coronavirus Nos infos⤵️https://t.co/UPwg2OZr5Y pic.twitter.com/6y6mAL1cyh — Gomet' (@Gometmedia) March 5, 2020

Je veux que du savon soit présent dans les toilettes, et du gel hydroalcoolique dans les salles de classes Michèle Rubirola



Le ministère de la Santé a donné des consignes sanitaires, et je veux que la Mairie de Marseille donne immédiatement les moyens aux écoles pour protéger nos enfants. Elle doit mettre en place les mesures permettant l’hygiène nécessaire pour éviter la propagation du virus et accompagner ainsi l’Etat dans la gestion de la crise. Pour cela, je veux que du savon soit présent dans les toilettes, et du gel hydroalcoolique dans les salles de classes. Cette demande, c’est le minimum que l’on puisse exiger d’une municipalité. »

Repère :

Les consigne des l’ARS

> Pour rappel, des gestes simples et efficaces permettent de réduire la transmission des infections (tousser dans son coude, utiliser des mouchoirs à usage unique, porter un masque si vous êtes malade, se laver régulièrement les mains, éviter les poignées de main et de se faire la bise ).En cas de symptômes, ne vous déplacez pas dans les hôpitaux ou chez votre médecin généra­liste, contactez uniquement le 15.

> Les personnes qui reviennent de Chine (Chine continentale, Hong Kong, Macao), de Singa­pour, de Corée du Sud, d’Iran, des régions de Lombardie, Vénétie, Emilie-Romagne et Pie­mont en Italie ou d’une zone de circulation active du virus et qui présentent des signes (fièvre, toux et difficultés respiratoires) doivent contacter le Samu Centre 15 pour une éva­luation de leur situation.