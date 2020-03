A la suite des nouvelles mesures introduites lundi soir par le gouvernement italien afin de contenir l’urgence sanitaire sur le territoire national (mise en quarantaine de l’ensemble du pays jusqu’au 3 avril), Costa Croisières a revu les itinéraires de ses navires faisant escale dans les ports italiens et ce, jusqu’au 3 avril.

« En tant qu’entreprise italienne et seul opérateur de croisières battant pavillon italien, nous nous engageons à garantir le respect des réglementations, à soutenir les autorités italiennes et sa communauté dans cet effort extraordinaire pour faire face à la situation d’urgence actuelle », a déclaré Neil Palomba, le président de Costa Croisières.

Coronavirus : « Les croisières en cours feront escale dans les ports italiens uniquement pour permettre aux passagers de débarquer » Costa Croisières

« Les croisières en cours feront escale dans les ports italiens uniquement pour permettre aux passagers de débarquer et de rentrer chez eux, sans excursions ni nouveaux embarquements. La compagnie informe rapidement tous les clients concernés par ces changements, en leur offrant un futur crédit de croisière à valoir à une date ultérieure afin qu’ils puissent profiter de l’expérience de croisière » précise le communiqué.



A Marseille un navire de la compagnie Aida Cruise a été bloqué plusieurs heures ce matin matin en raison de la suspicion deux cas de contamination au coronavirus. L’accostage été finalement autorisé en milieu d’après-midi.



Les Nauticales annulées à La Ciotat.



Par ailleurs, on apprend mardi 10 mars en fin de journée, qu’en application de l’arrêté du Ministère des Solidarités et de la Santé du 9 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 paru au Journal Officiel ce jour (notamment l’interdiction des événements de plus de 1000 personnes), que la Métropole Aix-Marseille-Provence annule l’édition 2020 du salon nautique à flot « Les Nauticales », qui devait se tenir à La Ciotat du 14 au 22 mars prochains. Autre manifestation annulée dans la région : le salon Chocolat et Gourmandise, prévu du 20 au 22 mars à Arles, est reporté les 30, 31 octobre & 1er novembre 2020.

Lien utile :

> L’actualité du coronavirus covid 19 sur Gomet’