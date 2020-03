Share on Facebook

L’Aidasol, un paquebot de la compagnie allemande Aida Cruise, en provenance de Valence en Espagne est immobilisé au large de l’Estaque, en raison d’une suspicion de deux cas de coronavirus à son bord rapporte ce matin La Provence. Il s’agirait selon nos sources de deux personnels d’équipage.

Selon La Provence, « les deux personnes ont été débarquées par une vedette de la SNSM et conduite à la Timone pour être testées ». En fonction des résultats, qui seront connus à 15 heures, le navire qui dispose d’une capacité de plus de 2000 passagers sera autorisé ou non à accoster à Marseille.

Jean-François Suhas (Club Croisières et GPMM): 20 à 30% de baisse de réservations

Ces mesures de sécurité sanitaires ont été renforcées depuis janvier dans le port de Marseille en raison de la crise du coronavirus. Pour l’heure les impacts sur l’activité ne sont pas majeurs puisque c’est la basse saison explique Jean-François Suhas, le président du Club de la Croisière Marseille Provence et président du conseil de développement du port de Marseille, joint par Gomet’.



Il pointe néanmoins les risques futurs : « quelle sera la durée de la crise en Europe alors que le trafic reprend en Chine ? » s’interroge celui qui demeure pilote sur le port de Marseille – Fos.

Selon lui, les réservations sont baisse de 20 à 30% chez les croisiéristes pour les prochains mois même si aucune escale à Marseille n’a été annulée depuis le début de l’alerte au coronavirus.

