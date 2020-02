Nous avons rencontré Sophie Camard (La France Insoumise) tête de liste du Printemps Marseillais dans le 1-7 à l’occasion de la présentation des têtes de liste désignées autour de la cheffe de file Michele Rubirola.



Sophie Camard, députée suppléante de Jean-Luc Mélenchon explique ici ses priorités pour les 1er et 7e arrondissements de Marseille et réagit aux propos de Martine Vassal (LR) sur « l’ultra gauche » et la menace de « chaos » à Marseille. Elle estime qu’ils sont exagérés et discréditent Martine Vassal.