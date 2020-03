CDC Habitat, filiale de la Caisse des dépôts et consignations, entre au capital de la société d’économie mixte du Pays d’Arles (Sempa), via sa filiale Adestia. Cette prise de participation a été effectuée à l’occasion d’une augmentation de capital de la Sempa à laquelle ont également participé les villes de Graveson et d’Arles. Cette dernière reste actionnaire majoritaire avec près de 50% des parts.

320 logements sur Arles et Tarascon

Cette association a « pour objectifs de soutenir le développement des projets « Action Coeur de Ville » d’Arles et de Tarascon. Ainsi ce ne sont pas moins de 320 logements supplémentaires qui devraient être construits à l’horizon 2029 », explique CDC Habitat dans son communiqué.

Concrètement, cette opération va rendre possible la production de 43 logements en 2020, 35 logements par an de 2021 à 2027 puis 20 logements par an en 2028 et 2029, qui viennent d’ajouter aux programmes de construction déjà engagés, soit plus de 320 logements sur toute la Communauté d’agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette (ACCM). En outre, elle va permettre à la Sempa de réaliser les investissements nécessaires pour l’entretien et la réhabilitation de son parc existant soit 2,1 millions d’euros en 2024, 2026 et 2028.



« La Sempa gère déjà plus de 1 600 logements à elle seule, mais devait atteindre le seuil légal des 12 000 logements pour demeurer indépendante, explique André Yché, président du directoire de CDC Habitat. Notre groupe garantit son indépendance tout en apportant nos propres moyens pour aider les communes d’Arles et de Tarascon à produire les logements dont elles ont besoin ».

