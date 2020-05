Share on Facebook

Chaque collectivité y va de son initiative pour fournir sa population en masques. Après la Région Sud et sa centrale d’achat pour les entreprises lancée le 23 avril et le Département des Bouches-du-Rhône qui distribuera deux millions de masques, c’est au tour de Jean-Claude Gaudin de faire une promesse sur le sujet. Dans une vidéo publiée lundi 4 mai sur Youtube, le maire LR de Marseille annonce « la distribution de plus de 1,5 million de masques « grand public » renouvelables aux Marseillais ». Il détaille : « Deux de ces masques, ainsi qu’un masque dit « chirurgical », vont être distribués dès les prochains jours dans 50 lieux municipaux de la ville à toute personne qui se sera préalablement inscrite ».

Une inscription qui sera à réaliser « soit par téléphone, soit sur une plateforme internet dédiée ». Un encouragement au port du masque qu’il veut coupler avec une politique volontariste de dépistage, dont il se targue. « Dans l’exceptionnel sillage de l’IHU du professeur Raoult, des dizaines de laboratoires ont fait de Marseille […] la ville « la plus testée » de France » se félicite-t-il, vantant les mérites de ce « double dispositif de dépistage et de déploiement massif de masques », qui selon l’édile « contribuera à la relance d’une activité économique gravement impactée ». Jean-Claude conclut en disant espérer que ces mesures « permettre à Marseille et aux Marseillais de traverser dans les meilleures conditions possibles » la crise sanitaire actuelle.

