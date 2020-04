Tous les bonnes idées doivent être mobilisées pour faire front face à l’épidémie de coronavirus. C’est le sens d’un hackaton baptisé « #EUvsVirus Challenge » lancé par l’Union Européenne, qui se tiendra les 24, 25 et 26 avril prochains. Cette manifestation s’inscrit dans une démarche globale portée par l’Union Européenne pour développer la recherche et l’innovation dans la lutte contre la pandémie. Une initiative dans laquelle Aix-Marseille Université entend s’investir, en invitant toutes ses forces vives à participer : étudiants, chercheurs, enseignants, personnels, start-up ou encore responsables de formation.

Ce faisant, Aix Marseille Université mettra à profit son réseau européen développé à travers le projet Erasmus et l‘université civique européenne dénommé CIVIS, mené de concerts avec sept universités européennes. Les candidats qui le souhaitent ont jusqu’au lundi 20 avril pour enregistrer leur équipe (voir lien en bas), en choisissant un domaine dans lequel ils souhaitent s’impliquer parmi ceux proposés : « santé & vie », « continuité des affaires », « cohésion politique et sociale », « travail et éducation à distance », « finance digitale » et « autre ».

AMU offrira notamment une visibilité et un soutien aux projets retenus portés en son sein. Une belle façon de s’engager dans la lutte contre le coronavirus.

Liens utiles :



> Accéder au site web du hackaton #EUvsVirus Challenge

> Aix Marseille Université : l’organisation des examens revue de fond en comble