La Métropole Aix-Marseille-Provence se décide à agir. Alors que les dépôts sauvages et les actes de brûlage se sont multipliés depuis le début du confinement, la collectivité dirigée par Martine Vassal prend « la décision de rouvrir progressivement 36 de ses déchetteries de manière échelonnée sur une semaine à compter du mardi 21 avril », fait-elle savoir dans un communiqué du 19 avril, en précisant : « ces réouvertures partielles viseront essentiellement à collecter les déchets verts, mais aussi les métaux et cartons. Les gravats seront également acceptés dans 31 déchetteries sur 36 ». Ces dernières étaient fermées depuis la fin du mois de mars 2020.

Cette décision fait suite à un courrier adressé ce même vendredi 17 avril par cinq députés LREM des Bouches-du-Rhône à Martine Vassal. Dans ce document, Anne-Laurence Petel, Alexandra Louis, Cathy Racon-Bouzon, Saïd Ahamada et Jean-Marc Zulesi appelaient la présidente de la Métropole à « la réouverture des déchetteries et de le maintien de la collecte du tri sélectif – dans le strict respect des règles sanitaires », l’exhortant à « assurer la continuité du service public de collecte et de traitement des déchets ». Leur vœu semble donc aujourd’hui avoir été exaucé, en espérant que cette réouverture des déchetteries fasse cesser les mauvais comportements observés.

Conditions particulières d’accès aux déchetteries



> L’usager devra impérativement être muni de son attestation de déplacement dérogatoire renseignée au motif de « déplacements pour effectuer des achats de première nécessité »

> Les accès seront limités à 2 ou 3 véhicules au maximum en même temps au sein de chaque déchetterie suivant la configuration des lieux.Un filtrage et un contrôle seront opérés à l’entrée de chaque déchetterie pour limiter les flux

> Un dispositif de prise de rendez-vous et d’enregistrement préalable sera mis en place pour limiter les délais d’attente dans les déchetteries ouvertes du Pays d’Aix et du Pays d’Aubagne et de l’Etoile.



