Dans la foulée du Conseil restreint de défense et de sécurité nationale réuni dimanche, qui a décidé d’interdire les rassemblements de plus de 1000 personnes, les conséquences sur la campagne électorale ont été immédiates. Ainsi à Marseille (lire le dernier point de situation de la préfecture et de l’ARS), Martine Vassal, la candidate LR soutenue par la mairie sortante estime que la propagation du coronavirus dans notre pays justifie ces mesures de santé publique et annule ses meetings de la dernière semaine.

De même, le candidat divers droite, le sénateur Bruno Gilles, qui devait tenir un grand meeting au Silo lundi 9 mars (2000 personnes attendues) a également fait savoir que celui-ci était annulé. « J’ai décidé en conscience, à regret mais en responsabilité, d’annuler notre grand rassemblement de fin de campagne prévu au Silo ce lundi à 18h30. J’ai pris cette décision en concertation avec l’ensemble de nos têtes de listes. Un responsable politique se doit d’être exemplaire. Nous ne pouvons faire prendre aucun risque à la population. »

Vassal : trois réunions publiques annulées à cause du coronavirus

Même tonalité chez Martine Vassal. « Alors que nous attendions plusieurs milliers de Marseillais lors des prochaines réunions publiques, j’ai pris la décision et viens de demander à mes équipes d’annuler l’ensemble des meetings prévus cette semaine, notamment celui du lundi 9 mars à la salle Vallier dans les 4e et 5e arrondissements, du mardi 10 mars au Florida Palace dans les 9e et 10e arrondissements ainsi que celui du mercredi 11 mars à la salle de l’Alhambra dans les 15e et 16e arrondissements » a annoncé dimanche soir 8 mars dans un communiqué Martine Vassal.

Coronavirus : une réunion à la préfecture annoncée

« La responsabilité première de Maire est de protéger la population. La campagne électorale, si cruciale soit-elle, ne doit pas être l’occasion de fragiliser la santé des Marseillaises et des Marseillais ou de les mettre en danger. C’est mon rôle de Présidente d’institutions » précise-telle tandis qu’elle annonce une réunion à la préfecture à 11h ce lundi 9 mars et « plusieurs rencontres (…) pour [m’occuper] comme je l’ai toujours fait des collégiens, des personnes du bel âge et de l’ensemble des Provençaux. »

Pas de Dock des suds pour le Printemps Marseillais

Le Printemps Marseillais (listes Michèle Rubirola) a annoncé également dans la nuit l’annulation de son grand meeting au Dock des Sud : « En raison de l’annonce du gouvernement d’interdire les rassemblements de plus de 1000 personnes, le Printemps Marseillais a décidé d’annuler son grand meeting prévu mardi 10 mars au Dock des Suds, où étaient attendues plus de 2000 personnes. Notre responsabilité est d’accompagner la lutte contre l’épidémie du coronavirus. »

