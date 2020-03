Un nouveau décompte des cas avérés de coronavirus a été diffusé ce dimanche 8 mars après 18h30. Depuis le vendredi 28 février 2020, 52 personnes ont été testées positives au Covid-19 en région Provence-Alpes-Côte d’Azur annoncent la préfecture de région et l’Agence régionale de santé dans un communiqué commun.

Le détail des cas de coronavirus par département est le suivant :

> 21 personnes dans les Alpes-Maritimes (+4 par rapport au précédent point du samedi 7 mars)

> 15 personnes dans les Bouches-du-Rhône (+5);

> 8 personnes dans les Hautes-Alpes (+2) ;

> 5 personnes dans le Var (+3);

> 3 personnes dans le Vaucluse (+1).

Comme à chaque fois, des investigations complémentaires sont menées par l’ARS Paca et la Cellule régionale de Santé publique France qui recherchent actuellement les personnes qui auraient été en contact rapproché et prolongé avec ces personnes.

« Dans les 5 cas testés positifs dans le Var, une enfant de 11 ans vient d’être diagnostiquée positive au coronavirus. Elle a été contaminée dans le cadre familial hors du Var » souligne les autorités. « Les enfants de la classe de 5eC du collège Font de Fillol de Six-Fours-les-Plages dans laquelle est scolarisée cette jeune fille de 11 ans diagnostiquée positive au Coronavirus devront être confinés à leur domicile. »

Un cluster identifié à Ajaccio en Corse

En dehors de la région, 23 cas confirmés ont été recensés sur la commune d’Ajaccio par les services de l’ARS locale, soit une progression de 21 cas depuis le 6 mars 2020. « Les travaux d’enquête conduits par l’Agence Régionale de Santé ont établi l’existence d’une chaîne de transmission au sein d’un groupe de cas (cluster) situé à Ajaccio » précisent les autorités.

Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud et la directrice générale de l’ARS, en lien avec le maire de la commune d’Ajaccio, le président de la Collectivité de Corse, la rectrice de Corse, ont arrêté les mesures suivantes sur l’ensemble du territoire de la commune d’Ajaccio, du lundi 9 mars au dimanche 22 mars :

Fermetures des écoles, collèges et lycées

> fermeture des établissements scolaires du premier et second degré : écoles, collèges et lycées. l’enseignement à distance sera privilégié, dans la mesure du possible ;

> fermeture des accueils périscolaires (garderie, demi-pension, accueils de loisirs, etc.)

> fermeture des crèches et autres établissements d’accueil des jeunes enfants (haltes-garderies, jardins d’enfants, multi-accueils, etc.) ;

> fermeture des centres de formation des apprentis ;

Ce dimanche 8 mars un conseil de défense consacré au coronavirus a lieu à l’Elysée. Il réunit pour la 3e fois dans la semaine les principaux ministres autour du président Emmanuel Macron. A l’issue de ce conseil, le ministre de la Santé, Olivier Veran a fait un nouveau point. Il a annoncé l’interdiction de tous les événements réunissant plus de 1000 personnes sur l’ensemble du territoire. Le nouveau décompte national fait état de 1126 cas détectés et 19 décès. A l’étranger, l’Italie (366 morts en hausse de 133 décès en 24h et 7375 cas identifiés), a déclaré la mise en quarantaine de la partie Nord du pays soit 15 millions de personnes et un quart de la population.

