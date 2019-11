Le lancement de la saison 2019-2020 des coupes européennes de rugby via l’European Professional Club Rugby (EPCR) a eu lieu mercredi 13 novembre à l’Hotel de ville de Marseille, en présence de Vincent Gaillard le président de l’EPCR et de Thierry Dusautoir l’ex-capitaine de l’équipe de France.

Pour les 25 ans de la compétition Marseille a été choisie pour accueillir les finales des deux plus grands tournois de rugby européen, la Champions Cup et la Challenge Cup. Les finales se dérouleront à l’Orange Vélodrome devant plus de 67 000 supporteurs, le vendredi 22 et samedi 23 mai 2020.

30 millions d’euros de retombées

«Marseille va bénéficier d’une visibilité unique à travers le monde. Nous avons choisi cette ville pour son expérience événementielle mais nous voulions surtout retourner en France après quatre années! La ville bénéficiera d’une retombée économique d’environ 30 millions d’euros, beaucoup de gens vont se déplacer pour venir voir les finales» explique Vincent Gaillard à Gomet’.

Thierry Dusautoir : « De très bons souvenirs à Marseille»

Thierry Dusautoir ex-capitaine de l’équipe de France, désormais ambassadeur de l’EPCR, a évoqué l’importance de ces compétitions de rugby et son attachement pour la ville de Marseille. «Lorsque l’on pense au rugby on ne pense pas forcement à Marseille, mais il y a 15 000 rugbyman ici et j’ai de très bon souvenir des supporters Marseillais.».