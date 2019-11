Philippe San Marco ancien député et adjoint au maire de Marseille, celui qui a enseigné la géopolitique et la géographie urbaine à l’École normale supérieure de Paris partage désormais sa vie entre Italie, France et Suisse.

Philippe San Marco a pris du recul avec la vie politique phocéenne. Il est un intervenant apprécié dans le pays de ses racines, la Sicile, avec son nouveau livre, Europe, mémoires d’avenir, Un défi français : se projeter sans s’imposer. Un ouvrage dans lequel il convoque l’histoire pour comprendre les impasses françaises, les risques de notre pays et la déconstruction européenne.

« La remise en cause de la social-démocratie après la chute du mur de Berlin et celle de la construction européenne sont-elles les deux faces d’une même crise », s’interroge-t-il ? « Une mutation s’impose à tous, provoquée par la nouvelle mondialisation due à la disparition de l’Union soviétique et à la volonté de la Chine de s’insérer dans l’économie de marché. Et cette mutation pose plus de problèmes à la France qu’aux autres pays européens, compte tenu de l’originalité de son histoire et de son rapport à la violence. »

Sur Facebook Philippe San Marco se présente comme « Homme, blanc, cisgenre, métèque, Sciences Po, ENA, ex-député socialiste de Marseille, non repentant »

Photo Enrico Montalbano (Crédit Enrico Montalbano)

Philippe San Marco ne propose pas un nouveau programme politique « mais bien en amont d’essayer, tant qu’il est encore temps, de comprendre comment chacun de nos pays s’est constitué. De savoir quel est notre imaginaire commun et respectif. Car d’où l’on vient indiquera où l’on va, où l’on peut aller et à quel prix, imposera des corrections qui permettront non de disparaître mais justement de continuer notre course parmi les nations. »

Gomet’ publie en bonnes feuilles l’introduction d’Europe, mémoires d’avenir. A lire pages suivante.