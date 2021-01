Le préfecture de région a finalement annoncé samedi du 9 janvier 2021 la mise en place du couvre-feu à partir de 18h dimanche 10 janvier dans les Bouches-du-Rhône, et ce jusqu’au dimanche 24 janvier



Malgré les demandes des élus locaux de ne pas recourir à cette nouvelle mesure, le préfet invoque trois principales raisons de s’y soumettre : « le taux d’incidence sur sept jours glissants dans le département, au 8 janvier, est de 225 pour 100 000 habitants au sein de la population générale, et de 215 pour 100 000 habitants parmi la population âgée de plus de 65 ans alors que les moyennes nationales sont respectivement de 124,7 pour 100 000 et de 133,9 pour 100 000.» Autre signe inquiétant : « le taux d’occupation des lits en réanimation dans le département des Bouches-du-Rhône est de 89 % » affirme la préfecture.

Un cluster de 21 cas positifs avec une souche du variant anglais identifié

Enfin, l’identification d’un cluster familial élargi dans le département des Bouches-du-Rhône avec une souche du variant issu du Royaume-Uni incite également les autorités à la plus grande prudence et donc à avancer le couvre-feu à 18 heures. « Sur un total de 46 personnes contact, 21 ont été testées positives et des investigations sont toujours en cours pour limiter au maximum la diffusion de ce variant très contagieux » observe Philippe de Mester, le directeur de l’ARS dans un courrier d’accompagnement expliquant la situation dans le département (voir document source après le décret ci-dessous)

Document source : couvre-feu à 18h l’arrêté préfectoral

Lien utile :

L’actualité de l’épidémie de Covid-19 à retrouver dans notre rubrique dédiée.